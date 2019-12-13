Унионисты требуют вывесить флаг Молдовы над зданием Россотрудничества, но не просят об этом посольство США

Русофобия "избранных" прозападных депутатов из блока ACUM может соперничать лишь с их тотальной безграмотностью.

Знакомьтесь. Это - депутат из блока ACUM Вероника Рошка. Она ярая патриотка Румынии, унионистка по убеждениям. А еще - она депутат парламента, не знакомый с законодательством нашей страны.

Госпожа Рошка возмутилась тем фактом, что над зданием Российского Центра Науки и Культуры нет молдавского флага и потребовала его вывесить в соответствии с законом о государственном флаге. Если бы Вероника Рошка работала по профессии, на которую у нее хватает знаний, то ей было бы простительно незнание некоторых особенностей и нюансов законодательства РМ, но госпожа Рошка пролезла в парламент и теперь требует от окружающих исполнения своих фантазий.

Напомню, закон Nr. 217 от 17.09.2010 гласит, в частности:

Статья 4. Постоянное вывешивание

Государственный флаг вывешивается постоянно:

a) на зданиях и в помещениях органов публичной власти и публичных учреждений, в служебных кабинетах руководителей, залах заседаний, протокольных помещениях и актовых залах указанных органов и учреждений;

b) в местах постоянной дислокации воинских частей Вооруженных сил Республики Молдова;

c) на зданиях, являющихся местонахождением партий, профсоюзов, учебных заведений, научных и культурных учреждений;

d) в пунктах пропуска через государственную границу, в портах, на пристанях, в аэропортах, на вокзалах, автовокзалах международного назначения.

Статья 8. Вывешивание вместе с флагами других государств

(1) Флаги других государств МОГУТ вывешиваться на территории Республики Молдова в связи с ОФИЦИАЛЬНЫМИ государственными визитами, МЕЖДУНАРОДНЫМИ торжествами и собраниями на официальных зданиях и в установленных общественных местах только вместе с Государственным флагом и при соблюдении положений настоящего закона.

На минуточку: РЦНК иностранная организация которая не подпадает под эти пункты ибо это не торжественное мероприятие, там нет гос.визита дипмиссии или торжеств. А еще РЦНК не является структурой РМ. Стало быть основания для вывешивания флага РМ у них попросту НЕТ.

И второе: Если бы Госпожа Рошка чуть более глубоко разбиралась в том, как функционирует госаппарат, она бы направляла свою "жалобу" не в Министерство Внутренних Дел, как это делает, а в МИДЕИ у которых и закреплен РЦНК.

Ссылка на закон: http://lex.justice.md/ru/347647/

Тотальная русофобия "избранных" прозападных депутатов из блока ACUM может соперничать лишь с их тотальной безграмотностью.

А если мадам Рошка так радеет за флаг - то рекомендую ей обратиться в Посольство США к мистеру Дереку Хогану и потребовать у него разместить флаг РМ на здании Посольства США в Молдове.