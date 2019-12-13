Ион Чебан: У Кишинева есть огромный потенциал, и мы намерены его реализовать

Продолжается визит генерального примара Кишинева Иона Чебана в Турцию. Накануне он провел встречи с председателями торговой и промышленной палат города Конья, который является одним из важнейших индустриальных городов этой страны.

В первые 6 месяцев текущего года экспорт города Конья вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, достигнув цифры в 2 миллиарда долларов, что представляет шестикратный рост в сравнении с цифрой экспорта по всей стране. Стороны договорились, что специалисты обоих городов проведут встречи для обмена опытом, заимствования практик и разработки совместных проектов.

"У муниципия Кишинев есть огромный потенциал в экономической области, который до сих пор не был реализован. У нас есть огромный интерес в привлечении инвестиций и развитии деловой среды.

Нам нужно сотрудничество как внутри страны, так и вне, нужны партнеры, у которых мы сможем научиться разработке и внедрению крупных проектов. Как местная власть мы обеспечим стабильность, уверенность и соблюдение закона", – отметил Ион Чебан на своей странице в соцсети.