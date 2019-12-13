Кику и Гончарук обсудили в Киеве вопросы экономического сотрудничества

Премьер-министры Молдовы и Украины Ион Кику и Алексей Гончарук обсудили в Киеве вопросы экономического сотрудничества и транзита российского газа в Молдову. Как передает агентство "ИНФОТАГ", встреча глав правительств двух стран состоялась в четверг на полях саммита глав правительств стран ГУАМ.

Пресс-служба правительства РМ сообщила, что "собеседники обменялись мнениями по проблемам укрепления безопасности в регионе, взаимной поддержке в урегулировании внутренних конфликтов, либерализации движения автомобильного и воздушного транспорта, расширению совместного контроля на общей границе, а также введении правительством Украины антидемпинговых мер на ряд товаров, что негативно сказывается на молдавских производителях".

"Они также обсудили поставки природного газа и его транзит с 1 января 2020 г., который зависит от договоренностей между Украиной и Россией", - отмечается в сообщении.

Стороны решили организовать встречу сопредседателей молдо-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с целью содействия прогрессу по каждой из тем, представляющей общий интерес.

"Украинский премьер отметил, что в будущем между двумя странами может быть создана свободная экономическая зона, а также подчеркнул важность обмена опытом для обеспечения безопасности в регионе, учитывая, что в Молдове и Украине есть неурегулированные конфликты",- отмечает пресс-служба.

В сообщении нет информации о других достигнутых договоренностях, в том числе по вопросу поставок российского газа через Украину. Как уже сообщал "ИНФОТАГ", накануне Кику подписал с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) соглашение о предоставлении РМ кредита на $50 млн. на закупку газа в случае прекращения транзита российского через Украину и возникновения необходимости обеспечения альтернативных поставок. Этот кредит будет использоваться только в том случае, если придется искать альтернативные пути импорта газа, а у оператора "Молдова-газ" не будет для этого достаточно средств.