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Общество
Фотофакт: красота Кишинев не спасет - ей просто не дадут это сделать
12.12.2019

На Чеканах хулиганы ломают урны и вазоны для цветов.

С момента установки вдоль аллеи проспекта Мирча чел Бэтрын изготовленных на 3D-принтере скамеек, урн и вазонов для цветов прошло не так много времени, но постояльцы Кишинева решили и здесь показать, что они – хозяева положения, и никакая красота этот мир не спасет: ей просто не дадут это сделать.

Возмущенные горожане публикуют в соцсетях фотографии актов вандализма, однако на полицию надежды мало – все равно виновных не поймают.

Николай Костыркин


 
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