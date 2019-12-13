Фотофакт: красота Кишинев не спасет - ей просто не дадут это сделать

На Чеканах хулиганы ломают урны и вазоны для цветов.

С момента установки вдоль аллеи проспекта Мирча чел Бэтрын изготовленных на 3D-принтере скамеек, урн и вазонов для цветов прошло не так много времени, но постояльцы Кишинева решили и здесь показать, что они – хозяева положения, и никакая красота этот мир не спасет: ей просто не дадут это сделать.

Возмущенные горожане публикуют в соцсетях фотографии актов вандализма, однако на полицию надежды мало – все равно виновных не поймают.

Николай Костыркин