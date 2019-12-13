Три юбилейных интервью Invitro Diagnostics: Журналы для спермограммы, хирург в обмороке...

Invitro Diagnostics исполняется 5 лет. Сегодня это 12 медицинских центров для сбора анализов, две лаборатории, в Кишиневе и в Бельцах и 148 человек квалифицированного персонала.

Мне заказали материал на юбилей Invitro Diagnostics. При этом состоялся такой диалог:

Вы же знаете, что юбилейные материалы никто кроме заказчика не читает?

Мы медики – ты журналист. Напиши так, чтобы читали.

Тогда пишу, как хочу. Не понравится? Не опубликуем. Но менять ничего не дам.

Договор.

И я попросил возможности по 20 минут поговорить с самыми «старыми» сотрудниками Invitro Diagnostics, теми, кто работает практически со дня открытия компании. Цель была одна – услышать по одной истории, связанной с работой. Но не парадной, не юбилейной, а той, которую рассказывают на корпоративе, когда начальство уже уехало домой, кола уже кончилась и ром приходится допивать в чистом виде.

Виорика Сторож. Самая главная в регистратуре. Все девушки Invitro Diagnostics которые вам улыбаются, когда вы приходите сдавать анализы или получать результаты подчиняются ей.

Виорика, сколько новых людей вы видите в день?

В центральный офис, где я работаю, приходит не меньше 150 человек в день.

150 в день, 1500 за десять дней, 4500 за месяц, 50 000 в год. Есть силы всех встречать если не улыбкой, то хотя бы не с немым вопросом «Когда уже двери закроются и не откроются?»

До Invitro Diagnostics я восемь лет проработала барменом в гостинице. Улыбнуться, сказать пару приятных слов, это у меня уже в крови. А после работы я возвращаюсь домой, и двое моих детей возмещают мне все потери энергии, которые у меня были за день.

50 000 человек в год. Уверен, что у вас коллекция забавных наблюдений за пациентами….

Скорее – трогательных. Ну вот… У нас есть тест на раннюю беременность. Уже на восьмой день будут результаты. И как-то за результатами пришла не женщина, а мужчина. Когда он узнал, что тест положительный он чуть ли не танцевал в вестибюле. И, по моему, не было в тот момент рядом человека, которому он бы не рассказал, что они 10 лет мучились и готовились и вот! Получилось!

Трогательно. Но хочу еще и улыбнуться от какой-то истории…

Как-то не все истории удобно рассказывать…

У вас же медицина. Хочешь – не хочешь, но стесняться - это не в месте, где сдают анализы…

Был как-то пациент, мужчина, пожилой и застенчивый. Сказал, что ему надо сдать бакпосев. Для мужчин эта процедура не очень комфортная, но делать надо. Сделали. Но пациент не уходит. «Что-то случилось? Вам некомфортно?». «Да нет, все в порядке, но я хотел бы узнать, когда мне еще возьмут анализ из горла, у меня с горлом проблемы….»

Сдавал однажды бакпосев. Не завидую. Вот не случайно у Comedy Club столько шуток ниже пояса. Хочешь, не хочешь, но иногда без смеха тут не обойдешься…

Не только без смеха, но и без подборки журналов. Когда у нас первое время сдавали анализы для спермограммы, то некоторые пациенты могли пропасть там на час и не выходить. Так длилось до тех пор, пока один из наших администраторов не взял на себя социальную ответственность и не стал следить за тем, чтобы в комнате для сдачи анализов были журналы соответствующего содержания. Время сдачи анализов резко сократилось.

Виорика, вы сделали мне день. Никогда не задумывался, что в бизнес-процессы диагностического центра может быть включен пункт «своевременное обновление эротических журналов».

Я что-то вспомнила еще одну историю. Перед Новым годом хотелось бы, чтобы у нее был хороший конец. Мы год, наверное, как проработали, и у нас появился «постоянный» клиент. Пожилой мужчина, приезжал издалека, точно не из Кишинева. Раз в два месяца он сдавал онкомаркеры. Почему запомнила? Каждый раз он привозил с собой здоровенные кульки с фруктами. Черешню как-то привез. Мы брать не хотели, но куда там. Он нас баловал как внучек. Но больше он не приезжает. Хочется верить, что это потому, что у него все хорошо…

Лариса Манзул. Старшая сестра.

Лариса, здравствуйте. Я помню одну книгу про медицинскую клинику. Самой главной там была старшая сестра. Ее боялись все, включая главврача и владельцев клиники. Вас тоже все боятся?

Нет. Что вы! Разве что чуть-чуть.

Вы же отвечаете за все?

Ну не за все, вот вы опять. За чистоту и за забор крови. Тут я действительно главная. Из-за этого, кстати, я передумала на карнавал в честь юбилея одеваться в вампира. Сразу бы догадались. Так что я готовлю себе костюм доброй феи.

У меня вопрос к доброй фее. Кто чаще теряет сознание во время сдачи анализов крови, мужчины или женщины?

Мужчины…

Так я и думал…

На самом деле это важный аспект приема анализов. Мы всегда спрашиваем пациента, как он переносит забор крови. Если человек предупреждает, что ему может стать плохо, то мы, фактически, делаем анализ, когда он практически лежит в кресле. Даже если будет обморок, то не страшно. Хуже, когда от стеснительности не предупреждают….

И это, наверное, тоже мужчины.

Как вы угадали? Как-то я сама брала анализы. Импозантный мужчина. Нет, нет, я привык к виду крови. И теряет сознание. Приходит в себя, выясняется, что он хирург. И к виду крови привык. Но только не к своей….

Вот я всегда думал… А самый первый анализ крови… Вот на ком медсестры тренируются?

У нас – на лаборантах. Они ребята болеют за команду, готовы собой пожертвовать. И они в обморок не падают, это точно.

Сергей Армашу. Заведующий лабораторией.

Сергей, вот не знаю завидовать вам или сочувствовать. Как вам работается в женском коллективе?

Знаете, я уже довольно долго работал в Invitro, и у меня появилась мечта. Или даже план. Создать лабораторию диагностики, где работают только мужчины. Вот только мужчины и ни одной женщины. Но потом как-то привык. А последние годы даже стал ценить женское окружение.

Я обычно на свой день рождения беру отпуск, так что на работе его не праздную. И вот в отпуске играю в теннис с дочкой, на «Зимбру», разгар дня, и вдруг появляются наши девочки из маркетинга. Прямо на поле. Парфум, корзинка с фруктами. Я аж смутился, а дочка так выспрашивать начала, кто это да кто…

Я теперь, если что-то случается, просто чувствую напряжение в лаборатории. А, значит, могу его и разрядить.

Кстати, из лаборатории у нас вообще нет текучки кадров. Да, в целом из Invitro люди, конечно, увольняются, но не из лаборатории. Так что женский коллектив – это совсем не плохо.

P.S. От себя добавлю. Если в ближайшие дни попадете в Invitro Diagnostics, не забудьте поздравить любого сотрудника с юбилеем компании. Они этого заслуживают.

Павел ЗИНГАН