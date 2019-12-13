В Кишинёве открылась школа консультирования „Открытые сердца”. Программа находится на стадии набора волонтёров, которые будут консультировать в режиме онлайн людей, оказавшихся в сложной ситуации, передаёт IPN.

Школа была открыта в рамках программы грантов для выпускников, предоставленной посольством США, а руководит ею Люба Чебан, председатель организации „Altruism Moldova”, выпускница Программы стипендий Хьюберта Х. Хамфри.

На церемонии открытия заместитель главы американской дипломатической миссии Мартин Макдауэлл призвал всех партнёров, граждан, гражданское общество и средства массовой информации поддержать эту кампанию. „Только совместными усилиями мы сумеем внести вклад в сокращение числа самоубийств”, - заявил чиновник, цитируемый в пресс-релизе посольства.

„Идея этой школы зародилась в моём сердце примерно в 2016 году, когда я начал искать решения в связи с необходимостью привлечь большее число людей, в том числе из-за пределов страны, к работе консультантами на линии. Мы консультировались с различными аналогичными проектами из целого ряда стран, таких как Бразилия, Литва, Дания, США и международная сеть Befrienders, которая объединяет свыше 40 „горячих линий” со всего мира, работающих на волонтёрской основе”, - рассказала основатель проекта Люба Чебан.

Программа школы разработана на основе методологии, безвозмездно предоставленной аналогичной „горячей линией” из Соединённых Штатов. Её деятельность задумана в соответствии с методологией функционирования международной сети Befrienders. Школа консультирования „Открытые сердца” намерена подчеркнуть важность того, чтобы в Молдове уделялось должное место культуре и искусству эмоциональной поддержки.