Новым врио директором Moltelecom стал Виорел Постолаки

Менеджер по продажам Виорел Постолаки стал новым врио директора Moldtelecom.

Решение было принято советом директоров компании 5 декабря. Ранее Постолаки занимал должность менеджера по продажам, обязанности временного начальника он будет выполнять вплоть до выбора генерального директора на основе конкурса.

Виорел Постолаки пришел в Moldtelecom в 2005 году. Свою деятельность он начал в качестве специалиста по маркетингу в коммерческом отделе, затем возглавлял службу мобильных продаж в 2007 году. С 2010 года Постолаки занимал должность вице-коммерческого директора в отделе бизнес-решений. Впоследствии он взял на себя руководство отделом розничной торговли, после чего в 2017 году был повышен до должности директора по продажам компании Moldtelecom.

Виорел Постолаки окончил университет в Яссах, факультет электроники и телекоммуникаций, специальность радиосвязи. Имеет степень магистра делового администрирования, полученную в Академии экономических исследований Республики Молдова, сообщает point.md.

В компании Moldtelecom это уже третий временный директор в этом году. После отставки с должности гендиректора Дана Митрюка в июле ее занял Игорь Сырбу. Спустя три месяца его сменил на этом посту Петру Мура, бывший директор Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий.

Михаил Генчу