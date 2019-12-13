Трансбалканский газ для Молдовы - фикция или панацея?

Moldovagaz организовал альтернативный маршрут поставок голубого топлива для Молдовы.Решение было принято из-за неопределенности транзита природного газа через газотранспортную сеть Украины.

Подготовка к поставкам природного газа через трансбалканский коридор находится на завершающей стадии.

– Три крупнейшие компании газового комплекса Moldovagaz, Moldovatransgaz и Tiraspoltransgaz провели работы по реконструкции магистрального трубопровода KDKRI для обеспечения условий приема природного газа в реверсивном режиме через газоизмерительную станцию в Каушанах, - говорится в пресс-релизе Moldovagaz.

Работы завершатся до 20 декабря.

Moldovagaz отмечает, что стоимость работ, выполняемых на газоизмерительной станции в Каушанах, не повлияет на повышение тарифов на природный газ для конечных потребителей.

Трансбалканский коридор будет открыт для Республики Молдова с 1 января 2020 года, сообщает телеканал TV8.

Михаил Генчу