Ион Кику встретился с президентом Украины Зеленским в рамках пленарного заседания государств-членов ГУАМ

Премьер-министр Молдовы Ион Кику вместе с главами правительств Грузии и Азербайджана участвовал сегодня в Киеве во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества в рамках организации, развитие сфер энергетики и транспорта.

В начале диалога Владимир Зеленский сказал, что для Украины большая честь принимать пленарное заседание глав правительств государств-членов ГУАМ.

“Страны в рамках ГУАМ тесно связаны географически, экономически, исторически и культурно. Также нас объединяют проблемы территориальной целостности, с которыми мы сталкиваемся”, – заявил президент Украины.

В этой связи Зеленский обсудил с глава правительств возможное развитие организации ГУАМ на следующем этапе.

Речь шла о сотрудничестве по экономическим направлениям, которые могут улучшить благосостояние людей и повысить их уровень жизни за счет улучшения национальной инфраструктуры. В частности, государства-члены могут стать общим логистическим коридором для энергетического и транспортного секторов.

“Платформе организации ГУАМ нужны более конкретные действия, которые дадут конкретные результаты”, – передает moldpress слова премьер-министра Молдовы со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Организация за демократию и экономическое развитие — ГУАМ — региональное образование, созданное в 1997 году – Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой (с 1999 по 2005 в организацию также входил Узбекистан). Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ.