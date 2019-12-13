В Румынии из аптек изъяли бракованную партию препарата для детей. Он реализуется и в Молдове

Национальное агентство по лекарственным препаратам и медицинским изделиям в Румынии объявило об изъятии из продажи препарата Debridat – сиропа для детей, применяемого при желудочно-кишечных расстройствах.

Производитель решил отозвать продукт с румынского рынка из-за инцидента, произошедшего на линии розлива на заводе во Франции, где, возможно, мелкие частицы металлического корпуса могли попасть во флаконы с суспензией.

Продукт из бракованной серии будет уничтожен, а затем продажи препарата возобновятся.

По сообщениям румынских СМИ, сироп Debridat в виде суспензии, будет отсутствовать в аптеках страны, по крайней мере, до следующей весны.

Из оборота изъяли гранулы пероральной суспензии Debridat 24 мг / 5 мл х 125 мл и гранул пероральной суспензии Debridat 24 мг / 5 мл х 250 мл.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям, озвучило свое мнение относительно реализации данного препарата в Молдове. Там пообещали рассмотреть партии лекарств в аптеках и если найдется хоть одно совпадение с одной из 43 проблемных серий – снять его с продажи.

Debridat часто рекомендуется для младенцев и детей и широко используется для симптоматического лечения желудочно-кишечных и желчных функциональных расстройств, особенно в случае болей в животе, пищеварительных спазмов, избытка кишечных газов, диареи или запора.