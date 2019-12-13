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Здоровье
Пошли на попятный: социалисты отказались от идеи сделать обязательными инструкции к лекарствам на русском языке
13.12.2019

Пошли на попятный. Столкнувшись с критикой инициативы сделать обязательными инструкции к медикаментам на русском языке, депутаты ПСРМ решили внести поправки в свой законопроект.

По словам социалиста Владимира Односталко, проспекты будут доступны в электронном виде, на сайте Агентства по лекарствам. А по просьбе пациентов фармацевты в аптеках будут их распечатывать.

Ранее ПСРМ предлагала запретить ввоз в страну медикаментов без инструкции на русском языке. Противники идеи, в том числе бывший министр здравоохранения Алла Немеренко, заявили о том, что это приведет к дефициту и росту цен. 


 
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