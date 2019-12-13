Майя Санду о кредите на покупку природного газа: Мы рискуем потратить 1 млн евро впустую

Майя Санду возмущена тем фактом, что нынешнее правительство не обнародовало условия, при которых оно получило доступ к кредиту в 50 миллионов евро, предложенному ЕБРР для покупки природного газа в случае чрезвычайной ситуации.

Экс-премьер утверждает, что возглавляемое ею правительство проводило обсуждения с ЕБРР по этому вопросу, но условия, предложенные внешними партнерами тогда, были невыгодными.

«Процентная ставка определенно выше, чем деньги, предлагаемые Европейским союзом или Румынией. Мы посчитали, что это очень дорого. Тогда кабмин изучал эту возможность, но пришел к выводу, что у нас есть 50 миллионов евро и румынские деньги для оплаты газа. Очень важен тот факт, что даже если этот кредит не понадобится, Молдова все равно должна будет заплатить. Нам сказали, что придется заплатить миллион евро», — сказала Майя Санду в эфире программы puterea a patra на канале Jurnal TV.

Лидер ПДС считает, что граждане имеют право знать, что их ждет с 1 января, и критикует отсутствие разъяснений со стороны правительства по вопросам энергетики.

«Мы не знаем никаких деталей. У нас есть только этот кредит. Никто не говорит, каковы его условия, как будто они будут платить из своего кармана. Мы заплатим миллион евро за ни за что», — предупредила Санду.

Вчера премьер-министр Ион Кику подписал финансовое соглашение с генеральным директором ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне. Иностранное учреждение согласилось выделить Республике Молдова кредит в размере 50 млн евро для покупки природного газа, если поставки будут прекращены с 1 января 2020 года.