Поменяться местами: Молдавская миллионерша в одночасье стала нищей

Наша соотечественница по имени Елена приняла участие в проекте «Барышня-крестьянка».

Брюнетка Елена живет в Сингапуре – одном из богатейших городов мира. Она родом из Молдовы. Студенткой она уехала в Японию изучать местную культуру. Там вышла замуж за японца. Вместе они перебрались в Сингапур и поселились в квартале для миллионеров, сообщает ndn.info.

Пока муж занимается бизнесом в сфере красоты, Елена ухаживает за домом, сплошь уставленным мебелью от известных брендов, воспитывает двоих детей, выращивает цветы и фотографирует.

Героиня проекта «Барышня-крестьянка», который идет на телеканале «Пятница», привыкла к роскоши. Съемочной группе канала она похвасталась золотыми часами от Cartier за 25 тысяч долларов, ювелирными изделиями от легендарной марки Tiffany и шикарными автомобилями.

- Я решила принять участие в проекте, потому что решила проверить свои силы, возможно чему-то научусь, возможно, кого-то чему-то научу. Это все новое. А то всё Гавайи, Гавайи, уже не интересно, – объяснила участница свое желание окунуться в деревенскую жизнь.

Вторая героиня проекта – Ольга Уварова из села Крутологово, расположенном в 80 километрах от Новосибирска. Она живет с родителями в маленьком деревенском домике, с простой обстановкой и минимум мебели.

Ольга - обычная российская крестьянка (Фото: скрин с видео).

Девушка с семьей занимается животноводством – разводят кроликов и поросят. Также она подрабатывает мастером маникюра на дому. На этом зарабатывает не более 15 тысяч рублей в месяц.

Ольга призналась, что с таким заработком не может позволить себе жить на широкую ногу. Одежду покупает редко, заграничные путешествия остаются для нее мечтой.

- Цель участия – попутешествовать, узнать, как люди живут в другой стране, хотелось прочувствовать материальные блага на себе, – сказала Уварова.

Оказавшись впервые на борту самолета, селянка расплакалась от нахлынувших эмоций – она отправлялась на три дня в сказочную страну и ни на что не похожую для нее реальность.

Поменялись местами

Барышня Елена из аэропорта Толмачево добралась до железнодорожного вокзала, а там пересела на электричку до Коченево, где ее ждал сюрприз – ближайший автобус до Крутологово нужно было ждать несколько часов. Героиня с огромным белым чемоданом решила отправиться до поселка на попутках.

На месте ее с пирожками встретила новая семья. В сельском доме барышню удивили печка и отсутствие ванны, душа и туалета. Она также заглянула в гардероб крестьянки, назвав его «простеньким».

После чаепития Елена с главой семейства отправилась за грибами. Но не опятами и груздями, а трутовиками, которые растут на деревьях. Такой гриб барышня увидела впервые. Оказалось, что он нужен хозяину на пасеке. Трутовики срубают со стволов топором, с этим героиня справилась успешно, назвав процесс сбора грибов «сибирским фитнесом».

В целом с работой по хозяйству барышня справлялась. Но самым сложным испытанием стала стрижка овец. Во-первых, ее разочаровал внешний вид – овечки оказались не белыми и не пушистыми. Во-вторых, задание требовало моральной устойчивости и физической силы – нужно было догнать овцу, связать ей ноги и состричь шерсть. Эта работа оказалась непосильной для сингапурской красавицы, и она расплакалась

- Финальный вечер, не повезло с весельем - пиво из баклажки, пластиковые стаканчики. Настроение не очень, – отметила участница.Вечером последнего дня Елена посетила сельский клуб с бильярдом. Но компания местных парней ей не понравилась.

В городе будущего

Крестьянку Ольгу в Сингапуре встретила подруга барышни Эльвира и отвезла в квартиру в одном из небоскребов в квартале миллионеров. Шикарная обстановка покорила – ковер от Fendi, мраморный стол, модный гардероб с вещами от великих кутюрье.

Подруга Екатерина вечером повела героиню на прогулку по Сингапуру. Она пригласила крестьянку в ресторан на колесе обозрения высотой с небоскреб на ужин в персональной капсуле. Там у них состоялся откровенный разговор о женихе Ольги. Глядя на «рай на земле» из кабинки, девушка плакала.

На следующий день она побывала в сингапурском зоопарке – одном из самых больших в мире. Там она впервые увидела носорогов, жирафов и коал.

- Зато у них нет лосей. Я до сих пор не верю, что кормила носорога. Чудо какое-то, – поделилась эмоциями крестьянка.

Встреча героинь

По завершении проекта, девушки встретились и обменялись впечатлениями.

- Нужны и такие впечатления, чтобы жизнь малиной не казалась. Выжить я все-таки смогу, если судьба забросит, но мне не хватало условий, – сделала вывод Елена.

Миллионерша из Сингапура подарила Ольге коробочку с дорогой косметикой. Крестьянка пообещала, что по приезду домой сядет на диету. Ведь, по ее словам, чтобы быть успешным человеком, надо выглядеть как успешный человек.

ЛИДИЯ ТКАЧ