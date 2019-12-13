Поменяться местами: Молдавская миллионерша в одночасье стала нищей

|
|
...
|
Интересное
Наша соотечественница по имени Елена приняла участие в проекте «Барышня-крестьянка».
Брюнетка Елена живет в Сингапуре – одном из богатейших городов мира. Она родом из Молдовы. Студенткой она уехала в Японию изучать местную культуру. Там вышла замуж за японца. Вместе они перебрались в Сингапур и поселились в квартале для миллионеров, сообщает ndn.info.
Пока муж занимается бизнесом в сфере красоты, Елена ухаживает за домом, сплошь уставленным мебелью от известных брендов, воспитывает двоих детей, выращивает цветы и фотографирует.
Героиня проекта «Барышня-крестьянка», который идет на телеканале «Пятница», привыкла к роскоши. Съемочной группе канала она похвасталась золотыми часами от Cartier за 25 тысяч долларов, ювелирными изделиями от легендарной марки Tiffany и шикарными автомобилями.
- Я решила принять участие в проекте, потому что решила проверить свои силы, возможно чему-то научусь, возможно, кого-то чему-то научу. Это все новое. А то всё Гавайи, Гавайи, уже не интересно, – объяснила участница свое желание окунуться в деревенскую жизнь.
Вторая героиня проекта – Ольга Уварова из села Крутологово, расположенном в 80 километрах от Новосибирска. Она живет с родителями в маленьком деревенском домике, с простой обстановкой и минимум мебели.
Ольга - обычная российская крестьянка (Фото: скрин с видео).
Девушка с семьей занимается животноводством – разводят кроликов и поросят. Также она подрабатывает мастером маникюра на дому. На этом зарабатывает не более 15 тысяч рублей в месяц.
Ольга призналась, что с таким заработком не может позволить себе жить на широкую ногу. Одежду покупает редко, заграничные путешествия остаются для нее мечтой.
- Цель участия – попутешествовать, узнать, как люди живут в другой стране, хотелось прочувствовать материальные блага на себе, – сказала Уварова.
Оказавшись впервые на борту самолета, селянка расплакалась от нахлынувших эмоций – она отправлялась на три дня в сказочную страну и ни на что не похожую для нее реальность.
Поменялись местами
Барышня Елена из аэропорта Толмачево добралась до железнодорожного вокзала, а там пересела на электричку до Коченево, где ее ждал сюрприз – ближайший автобус до Крутологово нужно было ждать несколько часов. Героиня с огромным белым чемоданом решила отправиться до поселка на попутках.
На месте ее с пирожками встретила новая семья. В сельском доме барышню удивили печка и отсутствие ванны, душа и туалета. Она также заглянула в гардероб крестьянки, назвав его «простеньким».
После чаепития Елена с главой семейства отправилась за грибами. Но не опятами и груздями, а трутовиками, которые растут на деревьях. Такой гриб барышня увидела впервые. Оказалось, что он нужен хозяину на пасеке. Трутовики срубают со стволов топором, с этим героиня справилась успешно, назвав процесс сбора грибов «сибирским фитнесом».
В целом с работой по хозяйству барышня справлялась. Но самым сложным испытанием стала стрижка овец. Во-первых, ее разочаровал внешний вид – овечки оказались не белыми и не пушистыми. Во-вторых, задание требовало моральной устойчивости и физической силы – нужно было догнать овцу, связать ей ноги и состричь шерсть. Эта работа оказалась непосильной для сингапурской красавицы, и она расплакалась
- Финальный вечер, не повезло с весельем - пиво из баклажки, пластиковые стаканчики. Настроение не очень, – отметила участница.Вечером последнего дня Елена посетила сельский клуб с бильярдом. Но компания местных парней ей не понравилась.
В городе будущего
Крестьянку Ольгу в Сингапуре встретила подруга барышни Эльвира и отвезла в квартиру в одном из небоскребов в квартале миллионеров. Шикарная обстановка покорила – ковер от Fendi, мраморный стол, модный гардероб с вещами от великих кутюрье.
Подруга Екатерина вечером повела героиню на прогулку по Сингапуру. Она пригласила крестьянку в ресторан на колесе обозрения высотой с небоскреб на ужин в персональной капсуле. Там у них состоялся откровенный разговор о женихе Ольги. Глядя на «рай на земле» из кабинки, девушка плакала.
На следующий день она побывала в сингапурском зоопарке – одном из самых больших в мире. Там она впервые увидела носорогов, жирафов и коал.
- Зато у них нет лосей. Я до сих пор не верю, что кормила носорога. Чудо какое-то, – поделилась эмоциями крестьянка.
Встреча героинь
По завершении проекта, девушки встретились и обменялись впечатлениями.
- Нужны и такие впечатления, чтобы жизнь малиной не казалась. Выжить я все-таки смогу, если судьба забросит, но мне не хватало условий, – сделала вывод Елена.
Миллионерша из Сингапура подарила Ольге коробочку с дорогой косметикой. Крестьянка пообещала, что по приезду домой сядет на диету. Ведь, по ее словам, чтобы быть успешным человеком, надо выглядеть как успешный человек.
ЛИДИЯ ТКАЧ
Рекомендуем
Обсуждение новости
|