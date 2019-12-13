«Пусть экс-президент Молдовы Воронин расскажет, как с его ведома хотели продать ракеты террористамz

Экс-директор СИБа рассказал, почему Владимиру Николаевичу надо перестать позориться на старости лет, перестав лгать [эксклюзив kp.md]

Бывший президент Молдовы Владимир Воронин, выступая на днях в одной из телепередач, утверждал, что экс-директор Службы информации и безопасности Валерий Пасат был снят с должности за то, что занимался прослушиванием телефонных разговоров главы государства, а в тюрьме сидел потому, что продал чешской фирме-фантому артиллерийские орудия, которые могли стрелять «атомными зарядами».

«Спорить с Ворониным удовольствия мало, но, к сожалению, приходится»

Мы попросили прокомментировать эти обвинения самого академика Валерия Пасата. Вот что он сказал:

- Можно было бы, конечно, ограничиться короткой репликой о том, что Воронин просто врет в свойственной ему вульгарной манере, и поставить в церкви свечку за его здоровье, чтобы этот бывший персонаж молдавской политики, находящийся уже в весьма преклонном возрасте, сохранял психическое и умственное здоровье. Лично я мог бы не обращать внимания на все те нелепые заявления Воронина, в которых он сам постоянно путается — вчера говорил одно, сегодня другое, завтра придумает что-нибудь еще более бессвязное и неправдоподобное. Но дело не только во мне. Родные, знакомые, коллеги спрашивают и возмущаются, как это бывший президент может вести себя так по-хамски, так развязно, разбрасываясь направо и налево голословными обвинениями, в которые кто-то — это же говорит бывший президент, да еще по телевизору! - может и поверить, если на них не отвечать. Поэтому нападки Воронина нельзя оставлять без внимания. Спорить с ним удовольствия мало, но, к сожалению, приходится.

Высказанные Ворониным обвинения в мой адрес — ложь от начала до конца. Только человек с очень больным воображением может заявлять, что СИБ прослушивал телефонные разговоры самого президента. Это просто абсурдные обвинения, которые нельзя оправдать даже снисхождением к возрасту Воронина — мол, что еще с него можно взять, пусть уж несет любую чушь, что-то забывает, что-то сочиняет, нельзя же на такого обижаться. Если Воронин был так уверен в том, что его прослушивали, почему он не распорядился провести соответствующее служебное расследование и строго наказать виновных? Потому что он прекрасно знал, что никто его не прослушивал, а если ему что-то и померещилось, то это не более, чем галлюцинация.

Все уголовные дела, которые возбуждались против меня во времена Воронина — о продаже самолетов Министерству обороны США, систем залпового огня «Ураган» словацкой фирме, о подготовке государственного переворота — были заказными и сфабрикованными. Все они развалились в национальных и международных судебных инстанциях.

Я был осужден и провел в заключении 2,5 года по ложному обвинению в незаконной продаже истребителей Миг-29 в США. Сама постановка вопроса была абсурдной. Как могло Министерство обороны Молдовы, продавая самолеты министерству обороны США, во исполнение решений, принятых президентом, парламентом и правительством, на основании межгосударственных договоренностей, как-то нарушить закон? Наоборот, закон, нормативные акты, международные соглашения были в точности соблюдены. Соглашение по «мигам» было очень выгодным для нашей страны.

Кроме того, что в бюджет сразу же поступило 40 миллионов долларов, еще более 200 миллионов мы получили в последующие годы в виде гуманитарной помощи из США. У сделки был и важный политический аспект. Молдова доказала, что она не какое-то государство-изгой, втайне продающее военную технику странам, находящимся под международными санкциями, а цивилизованное государство, соблюдающее международные соглашения и правила. Я горжусь тем, что был ответственным от имени Молдовы за реализацию межправительственного молдо-американского соглашения, по которому самолеты были проданы Пентагону напрямую, без всяких посредников.

В конечном итоге, молдавские суды отменили приговор по делу о «мигах» как незаконный. Генеральная прокуратура принесла мне официальные извинения от имени государства за нарушение моих прав и незаконное привлечение к уголовной ответственности. Я выиграл процесс в Европейском суде по правам человека, который обязал правительство Молдовы выплатить мне компенсацию. Интересно, Воронин готов возместить тот ущерб, который был нанесен государственному бюджету в результате проигрыша Молдовы в Страсбургском суде из-за того, что по заказу экс-президента против меня было сфабриковано дело по «Мигам»?

После всего этого Воронин еще имеет наглость заявлять, что меня посадили не за самолеты, а за что-то другое! По его «логике», уголовное дело и приговор были по одной статье, но как бы подразумевалось, что к ответственности человек был привлечен за что-то совсем другое. Он сам хоть понимает, что говорит? После таких откровений ему самому впору писать заявление о явке с повинной за фабрикацию уголовного дела по заведомо ложным основаниям и за незаконное привлечение человека к уголовной ответственности.

"Попытки Воронина изобразить Молдову ядерной державой - полный бред!»

Что касается продажи систем залпового огня «Ураган», то Воронин и тут все перепутал, как в том анекдоте: «Говорят, вы выиграли миллион в лотерею?». - «Не совсем». - «Что значит не совсем?». - «Во-первых не миллион, а тысячу. Во-вторых, не в лотерею, а в карты. И, в-третьих, не выиграл, а проиграл». Фирма была не чешская, а словацкая, не фантомная, а настоящая, и установки реализовывались за рубеж уже после того, как я ушел с должности министра обороны. Все эти факты можно найти в материалах дела. Попытки Воронина изобразить Молдову чуть ли не ядерной державой, которая могла стрелять из пушек на 38 километров «атомными зарядами», - это вообще полный бред! Даже странно, как это Воронин еще не объявил в очередном ток-шоу сенсационную новость о том, что это молдавский СИБ под руководством Пасата, действовавшего по заданию бен Ладена, подготовил террористов для атаки 11 сентября 2001 года на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.

Вместо того, чтобы грезить о ядерном чемоданчике и сочинять небылицы про других, Воронин лучше бы вспомнил, как уже при нем была предпринята попытка продать за рубеж со складов Национальной армии партию переносных зенитных ракетных комплексов. Это крайне опасный вид вооружений, за которым охотятся террористы со всего мира. Ракеты с молдавских складов, пройдя через цепочку посредников, в конечном итоге должны были оказаться в руках чеченских боевиков. Об этом нас предупреждали и представители российского МИДа и спецслужб. Это оружие могли использовать не только против российских военных, но и против гражданских целей. Представьте себе, какой бы разгорелся скандал и какими были бы его последствия для Молдовы, если бы вдруг выяснилось, что ПЗРК, пропавшими с молдавских складов, не дай Бог, сбили бы гражданский самолет?! Молдову сразу бы записали в число государств-спонсоров международного терроризма. Именно СИБ предотвратила такое катастрофическое развитие событий. На одном из заседаний Высшего совета безопасности при президенте без предупреждения, вне объявленной повестки дня, я доложил о преступных планах продажи ПЗРК за рубеж. У меня до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, осмелился бы кто-то на такую авантюру без одобрения самого Воронина. Позднее я представил президенту для награждения орденами «Штефан чел Маре» список офицеров, участвовавших в этой спецоперации. Воронин отказался их награждать. Сегодня он может злословить на телевидении, но тогда нам всем было не до шуток. Я горжусь, что был причастен к спецоперации, которая может войти в учебники молдавских спецслужб, предотвративших попадание ПЗРК в руки международных террористов. К счастью для всех, та сделка была вовремя предотвращена, и это произошло не благодаря бдительности и стараниям Воронина.

Третье обвинение, которое против меня выдвигалось, — о подготовке государственного переворота «по заказу» России, но почему-то с территории Румынии и Белоруссии. Все должно было начаться с убийства Рошки на центральной площади Кишинева из пистолета, который мне подарил министр обороны Румынии, а среди участников покушения должен был находиться и наш великий поэт Григоре Виеру, с которым мы часто вместе ездили в Бухарест. Тоже бред, но во времена Воронина в этом не было ничего удивительного. Как говорится, мели, Емеля, твоя неделя!

"Достаточно не понравиться Воронину, чтобы он записал тебя в свои враги»

Сегодня Воронин пытается изображать из себя «белого и пушистого», стереть в памяти граждан многочисленные случаи незаконного преследования очень многих людей в годы его президентства. Среди них оказались и я, и моя семья. Достаточно было в чем-то не понравиться Воронину, чтобы он, в силу своих злопамятности и мстительности, записал человека в свои враги и натравил на него подконтрольную карательную машину. Как ученый, я уже больше 30 лет занимаюсь темой сталинских репрессий, депортаций. Однажды в архиве мне попалось уголовное дело с резолюцией «Прошу разобраться и расстрелять». Наверное, ту резолюцию наложил такой же начальник, как Воронин.

Может быть, на фоне того, извините, бардака, который мы наблюдали в молдавской политике и государственном управлении после ухода Воронина, кому-то он мог бы показаться чуть ли не образцом нормальной власти. Но не будем забывать, что именно он был «крестным отцом» всего, что произошло после него. Именно при нем случилось «7 апреля», был сожжен оригинальный текст Декларации о Независимости, разрушены здания администрации президента и парламента. Не кто иной, как он, породил Плахотнюка с его режимом «захваченного государства». Плахотнюк просто довел до логического завершения то, что начал Воронин.

Партию коммунистов покинуло много людей — Лупу, Додон, Гречаная, Влах, Цуркан, Степанюк, Чебан, Ткачук, Мунтян, десятки и сотни других известных и не очень известных руководителей и активистов. Примечательно, что это очень разные люди, но объединяет их то, что все они ушли от Воронина. Он обвиняет этих людей в предательстве, но глядя на то плачевное состояние, до которого Воронин довел ПКРМ, задаешься вопросом: а может, это не они предатели, а сам председатель партии, который и довел ее до ручки?!

У третьего президента Молдовы на первоначальном этапе была беспрецедентная поддержка граждан, почти абсолютные доверие и власть, все возможности сделать что-то хорошее для страны и народа. Он все это бездарно разбазарил. Вместо того чтобы быть примером здравого смысла, уважения к закону, культурного поведения, моральной адекватности, Воронин демонстрирует полный правовой нигилизм, вульгарность и пошлость, пытается цинично врать и неуклюже оправдываться, желчно и злобно поливая грязью других. Перестал бы уже позориться на старости лет! Успокоился бы однажды сам и оставил в покое других.

ОТ РЕДАКЦИИ

Просим считать эту статью официальным обращение к руководству СИБ. Просим ответить, действительно ли телефон Владимира Воронина в пору его президентства прослушивался Службой Информации и безопасности по указанию тогдашнего руководителя СИБ Валерия Пасата? И прослушивался ли вообще?

Разумеется, мы отправим и официальный запрос в СИБ.

ЛЕОНИД РЯБКОВ