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Общество
Примэрия заработает по новым часам
13.12.2019

Похоже, у старой команды бывшего генпримара Кишинева замылились глаза, коль чиновники не обращали внимание на запыленные флаги на ратуше, которые давно пора было заменить, ни на часы в ее верхней части, которые постоянно врут.

Собственно, как и сама команда бывшего генпримара ДоринаКиртоакэ, который за три созыва работы градоначальником этих «недостатков» не замечал. Как и облупившейся штукатурки на историческом здании примэрии. Может, потому, что чаще находился в зарубежных поездках, нежели дома - помните фото, где он зашнуровывает туфли, находясь на набережной реки Сены, выставленное в интернете? Мы, мол, генпримар, больше в Европе, а вы, горожане, в полной… ну, понимаете, где!

Поэтому, думаю, многих граждан обрадует новость: часы с ратуши, наконец-то сданы в ремонт. Часовой механизм после его замены заработает по-честному, а горожане вновь услышат голос колокола, который будет озвучивать наступление каждого часа. 

Когда это случится? Сайт примэрии обнадеживает: в ближайшие дни. Хочется надеяться: с этих пор для команды нового примара начнется отсчет нового времени.

Мария БУИНЧУК


 
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