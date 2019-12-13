Марк Ткачук: Гражданский конгресс будет выступать за досрочные выборы

Бывший депутат-коммунист, член Исполнительного комитета Партии коллективного действия Гражданский конгресс Марк Ткачук утверждает, что партия, которую он представляет, как только будет зарегистрирована, будет выступать за досрочные парламентские выборы. По его словам, недопустимо то, что происходит сейчас в парламенте, и положение дел должно измениться, передает IPN.

Марк Ткачук утверждает, что достаточно того, сколько люди увидели, как сначала некоторые политики боролись с „властью олигархов”, а теперь „целуются с властью олигархов” „У людей нет времени смотреть до конца на эту „мыльную оперу”, - заявил он в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Политик говорит, что у формирования пока нет политических партнеров, но они будут идентифицированы в ходе дискуссий, которых начнет Партия коллективного действия Гражданский конгресс по глобальным темам, которые касаются общества Республики Молдова.

Марк Ткачук говорит, что на сегодняшний день существует уже около пяти тысяч заявок на вступление в партию и сформировано 18 районных организаций. „Наша партия - это новая повестка дня, которая известна всему обществу, кроме политического класса. Политический класс уже давно занимается одним и тем же - имитацией. Политики постоянно интегрируются, то на Восток, то на Запад, они подтверждают свою преданность правам и принципам (...), но реальная повестка дня страны заключается в том, что население Республики Молдова умирает и через 5 лет число работников будет равно числу пенсионеров”, - заявил политик.

Марк Ткачук утверждает, что у партии пока мало денег, но говорит, что она легко собирает финансовые средства. „Как только мы будем зарегистрированы, эта финансовая поддержка будет публично продемонстрирована. Я хотел бы использовать для сбора средств инструменты crowdfunding, которыми пользуется Партия действия и солидарности. Они очень инновационные, и нам это нравится”, - отметил политик, говоря, что на самом деле партии не нужно много денег, потому что политическая экономика партии не очень дорогая. Ткачук утверждает, что среди нынешних финансистов партии есть и бизнесмены.

Учредительный съезд Партии коллективного действия Гражданский конгресс состоялся в воскресенье, 8 декабря.