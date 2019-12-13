Валериу Мунтяну: Три партии укрепляют сотрудничество, в том числе до слияния

Председатель Союза спасения Бессарабии (USB) Валериу Мунтяну объявил, что есть три партии с унионистскими взглядами, которые в настоящее время обсуждают консолидацию своего сотрудничества и хотят работать на единой платформе. Политик не ясно объяснил, в чем заключается это сотрудничество, но подчеркнул, что оно может привести даже до слияния. Цель этих партий – достичь единства на унионистской платформе, передает IPN.

„Консолидация, с нашей точки зрения, означает, в том числе расставание с юридическими лицами, которые у нас есть сейчас, включая слияния. Это заявление я делаю от имени партии, но и на основе обсуждений, которые у меня были. Мы, в USB, хотим сломать лед и продемонстрировать это вместе с Либеральной партией, были дискуссии с г-ном Киртоакэ, и считаем, что вместе с другими организациями мы сможем начать этот процесс”, - заявил Валериу Мунтяну в ходе передачи „Puterea a patra” на телеканале N4.

По его словам, процесс укрепления сотрудничества основывается на намерении формирований найти формулу, посредством которой в кратчайшие сроки они смогли бы оказаться вместе. „Мы будем обращаться ко всем, у кого хорошие намерения, и ко всем, у кого нет других обязательств. У меня нет никаких преград, по крайней мере, в рамках в которых мы обсуждаем, найти разумную формулу, в том числе до слияния, потому что этого ждут люди”, - добавил политик.

Валериу Мунтяну сказал, что классификация унионистов по их действиям и прошлому будет отложена, потому что, по его мнению, иначе дела никогда не будут двигаться вперед. „Мы считаем, что в момент, когда хочется приложить плечо к совместной работе, которую мы хотим сделать вместе, не надо ставить друг другу условия ”, - отметил политик.

Лидер USB отметил, что три формирования - USB, ЛП и ЛДПМ, готовы начать диалог и с представителями других партий, заинтересованными в укреплении унионистской платформы.