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Семья
Кто в Молдове получит помощь в холодный период года?
13.12.2019

Более 170 тысяч малоимущих семей получат помощь за зимнее время года. Для этого выделено 85,5 миллионов леев. Деньги перечислила Национальная касса соцстраха.

– В результате изменений в законодательство, размер помощи за холодный период года увеличился на 150 леев - с 350 до 500 леев в месяц. Пособие выплачивается в период с ноября по март, - отметили в кассе соцстрахования.

Там подчеркнули, что также осуществлен перевод на социальную помощь в размере 38,8 миллиона леев для 44 тысяч человек.

Получатели указанных социальных пособий должны забрать свои деньги до 26 декабря.

Помощь за холодный период года и социальная помощь устанавливаются территориальными структурами социальной помощи, а выплата этих пособий осуществляется согласно спискам, представленным соответствующими учреждениями, сообщает Sputnik.

Михаил Генчу


 
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