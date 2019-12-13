Цырдя о евроинтеграции постсоветских стран: не согласился - получи революцию!

Депутат парламента Богдан Цырдя выступил на форуме «Русская идентичность за пределами России».

Форум проходил в Европейском парламенте.

– В контексте проблемы войны против русской идентичности хочу отметить несколько важных, с нашей точки зрения, идей. В 2008 году свершилась «революция роз» в Грузии. 7 апреля 2009 – в Молдове. В ноябре 2013 – начале 2014 – «революция достоинства» в Украине. В нашей стране революция прошла в контексте сближения Молдовы с Россией и подписания Меморандума с Китаем на кредит в 1 млрд долларов для инфраструктуры. Также РФ обещала 500 млн долларов.

В Украине революция началась сразу же после отказа Виктора Януковича немедленно подписать соглашения об ассоциации с ЕС и о зоне свободной торговли. А ведь Янукович не был против подписания, он всего лишь заявил, что нужно улучшить договор для защиты украинского бизнеса! В Грузии «революция роз» произошла по той же причине – заигрывания Шеварднадзе с Россией, его медлительности в деле модернизации армии по стандартам НАТО. Теперь вы понимаете, что заявления о том, что договор об ассоциации есть продукт свободного выбора любого народа – это сказки. Отказался подписать – получил революцию! Это не обсуждается, - отметил Цырдя.

По его словам, после этих революций к власти в упомянутых странах пришли «правые» политики и установились олигархические режимы.

– Плахотнюк в РМ и Порошенко на Украине даже были бизнес-партнерами! Везде появились мощные элементы внешнего управления. Фактически эти страны стали полуколониями. Везде стало заметно явление «захвата государства» олигархическими группами с подчинением юстиции, сдачей земли, нефти, газа, банков, стратегических предприятий в пользу западных корпораций! В случае Молдовы вся банковская система страны была распродана в 2017-2019 годах. Сегодня у нас нет ни одного национального банка! Явление «Failed state» – несостоявшегося государства. Фактически многие институты государства стали нефункциональными, - считает Цырдя.

Он напомнил о формировании единого антироссийского политического плацдарма.

– Этот плацдарм называли по-разному – ГУАМ, «Восточное партнерство» (с 2009 года). Но, по сути, у этого плацдарма одно название – АНТИРОССИЯ. И все эти страны – часть одной, единой антироссийской дуги. Поэтому во всех 3 государствах в той или иной форме был ущемлен либо запрещен русский язык в образовании и публичной сфере, запрещены российские ТВ, информационно-аналитические передачи, ограничен доступ к российской культуре. Во всех трех странах наблюдалась попытка создания единого военного плацдарма. Это и учения с НАТО, и стандарты блока, и закупка летального оружия, и военная помощь со стороны США, и даже попытка создания общих военных батальонов (2 марта 2018 Украина предложила Молдове и Грузии создать общие батальоны, - уверен депутат молдавского парламента.

Михаил Генчу