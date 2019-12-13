«Молдаване культурнее румын»: Учительница из Румынии была поражена тем, что «семечки у нас не лузгают, не плюются и все время улыбаются»

А вот жители Кишинева – увы – совсем другого мнения о культуре сограждан. Учительница из румынского города Дробета-Турну-Северин, впервые побывав в Республике Молдова, признается, что ей очень понравился Кишинев и, что молдаване более цивилизованные, чем румыны.

Преподаватель из города Дробета Турну Северин - координатор множества международных образовательных проектов была глубоко впечатлена во время своей поездки по Молдове поведением людей, о чем написала в соцсети.

Учительница рассказала, что очень любит путешествовать, и, наконец, добралась и до Бессарабии, до региона, где воевал ее дед. Женщина во время путешествия сравнивала Молдову и Румынию.

Например, на улицах Кишинева люди улыбались, благодарили, если о чем-то спрашивала, всегда извинялись, если задевали или проходили слишком близко. В Румынии могут сбить с ног и даже не посмотреть в твою сторону. Выронила сумку – никто не поможет.

В Молдове продавцы общались с учительницей вежливо, приветствовали ее, улыбались. В Румынии – будто стена между продавцом и покупателем, а сдачу бросают прямо на стол.

Как пишет румынка, в нашей Молдове– чистые улицы, никто не выкидывает мусор на тротуары. В Кишиневе недостаточно мусорок в городе, но это компенсируется воспитанием.

«Передо мной шла пара, они прошли триста метров с мусором в руках, пока не нашли, куда его выбросить. А в моем городе все завалено пластиком. Ветер поднимает мусор и несет его прямо на розы, которые растут перед моим домом. Если бы я не закрывала окно, мусор летел бы в дом», - рассказывает гостья Молдовы.

Не видела учительница и как лузгают семечки на улице. Про Румынию она говорит, что там это норма. В Молдове, по ее мнению, никто не плюет на улице. А в ее стране это что-то вроде национального вида спорта, и по этой причине в Румынии огромное количество случаев заболевания туберкулезом.

Еще женщину восхитило, что в Кишиневе люди говорят тихо, чтобы их слышали только те, кто находится рядом. То же самое, когда говорят по телефону. А еще люди здороваются, четко произносят "бунэ диминяцэ" или "бунэ зиуа". В Румынии же люди орут прямо вам в ухо, а если здороваются могут бросить короткое «няца», цитирует соцсети antena3.ro.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

И как учительница в самом центре Кишинева не заметила бумажек на троуарах?

Интересно, а не заехала ли случайно эта румынская учительница куда-нибудь на Мальдивы?! И действительно ли она была в нашей Молдове… ее устами бы да мед пить. Ведь жители Молдовы, той самой, которую, по словам небезызвестного Михая Гимпу уже 200 лет бороздят русские танки (наверное, чисто бессарабское изобретение, так как во времена Пушкина танков еще и в проекте не было), видят совсем другую страну. И семечки у нас лузгают, «культурно» выплевывая скорлупу куда-то в сторону, на прохожих.

За этим занятием можно заметить и продавцов, которые, собственно, особым воспитанием не отличаются. Вернее, многие, не все, конечно. И люди у нас не улыбаются, а мрачно так, уткнув взгляд в разбитый тротуар, – ноги бы не сломать, - спешат по своим делам. А ближе к вечеру, а чаще, - уже после обеда, убранный утром дворниками город превращается в городскую свалку… или что-то похожее.

Редкий кишиневец донесет бумажки или пакетик до мусорки, - скорее выкинет в какой-нибудь палисадник или прямо на тротуар. Мало кто извиняется, если задевает или проходит поблизости. Да и вообще принято выстроиться в линейку, человека так 2-3, а то и все 5, если ширина тротуара позволяет, и идти, как на параде в честь Октябрьской революции, вряд ли пропустят встречного прохожего. Да, у нас здороваются, четко и ясно, что есть то есть. Мало того, в селах здороваются со всеми, и с незнакомыми тоже. Но уж поплеваться… не стоит лидерство Румынии отдавать, - у нас тоже каждый второй увлекается этим национальным видом спорта.

Я Румынию видела совсем другой, даже на окраинах городов: чистые улицы, вежливые люди, улыбающиеся продавцы… Может, учительница перепутала что-то?! Впрочем, наверное, все бы были несказанно рады, если бы ее слова соответствовали действительности.

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