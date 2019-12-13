Если шоколад горит, значит, его можно есть

Если шоколад горит, это даже хорошо. По данным Национального агентства безопасности пищевых продуктов, сжигание пищи – это естественный химический процесс, и интенсивность огня зависит от состава продукта.

– В шоколаде содержится жир около 33-36%. Обычно температура плавления шоколада составляет в среднем 31-35 oC. Нагревание шоколада выше температуры плавления жира приводит к пламени, в котором сжигаются жирные частицы, а также натуральные какао-продукты (мука из какао-порошка, какао-порошок).

При температуре пламени масла в составе шоколада не расплавляются, но сразу начинают гореть. Сахар обычно не горит, но тает и карбонизируется. Чтобы создать пламя, ему нужен катализатор - в шоколаде эту роль играет масло какао и твердые частицы какао-порошка. В то же время сахар ускоряет процесс горения. В процессе горения образуются различные соединения, часто имеющие неприятный запах, отличающийся от аромата входящих в его состав ингредиентов, — поясняет агентство.

Минимальные требования, предъявляемые к качеству, которые должны соблюдаться при производстве и/или реализации продукции и изделий, предназначенных для потребления человеком, которые указаны в техническом регламенте, утвержденном постановлением Правительства №. 204 от 11.03.2009, а их соответствие может быть установлено только лабораторными испытаниями, физико-химическими методами в аккредитованной в данной области лаборатории, сообщает портал nokta.md.

Михаил Генчу