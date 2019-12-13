13 Декабря 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Если шоколад горит, значит, его можно есть
13.12.2019

Если шоколад горит, это даже хорошо. По данным Национального агентства безопасности пищевых продуктов, сжигание пищи – это естественный химический процесс, и интенсивность огня зависит от состава продукта.

– В шоколаде содержится жир около 33-36%. Обычно температура плавления шоколада составляет в среднем 31-35 oC. Нагревание шоколада выше температуры плавления жира приводит к пламени, в котором сжигаются жирные частицы, а также натуральные какао-продукты (мука из какао-порошка, какао-порошок).

При температуре пламени масла в составе шоколада не расплавляются, но сразу начинают гореть. Сахар обычно не горит, но тает и карбонизируется. Чтобы создать пламя, ему нужен катализатор - в шоколаде эту роль играет масло какао и твердые частицы какао-порошка. В то же время сахар ускоряет процесс горения. В процессе горения образуются различные соединения, часто имеющие неприятный запах, отличающийся от аромата входящих в его состав ингредиентов, — поясняет агентство.

Минимальные требования, предъявляемые к качеству, которые должны соблюдаться при производстве и/или реализации продукции и изделий, предназначенных для потребления человеком, которые указаны в техническом регламенте, утвержденном постановлением Правительства №. 204 от 11.03.2009, а их соответствие может быть установлено только лабораторными испытаниями, физико-химическими методами в аккредитованной в данной области лаборатории, сообщает портал nokta.md.

Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
152
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.