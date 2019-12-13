Дом-музей Пушкина в Кишиневе едва не погиб под натиском русофобов

Как под одной обложкой оказались строки великого поэта и детские стихи? Когда будет отремонтирован Дом-музей Пушкина? Чем обогатят его 3D-технологии? На эти и другие вопросы мы попросили ответить известного пушкиниста Ольгу Батаеву.

В самом начале года в беседе с менеджером культурных проектов Российского центра науки и культуры (РЦНК) Ольгой Батаевой мы рассказали о том, как в Молдове планировалось отметить громкую дату – 220-летие со дня рождения А.С. Пушкина. И вот теперь, когда год на исходе, мы попросили Ольгу Игоревну вспомнить о самых ярких событиях, связанных с празднованием юбилея.

Фильм - как бокал шампанского

- Если кратко охарактеризовать этот долгий «пушкинский марафон», что вы отметили бы прежде всего?

- Его невероятную многогранность! Думаю, нам удалось главное – уберечь его от формальностей, от заорганизованности. Мероприятия были очень разные, объединявшие людей всех возрастов. 10 февраля у памятника поэту посол России Олег Васнецов подчеркнул, что нынешний год пройдет под знаком двух знаменательных дат – 75-летия освобождения Молдовы от фашистских захватчиков и 220-летия со дня рождения Пушкина. Так и случилось. В тот же день в эфир вышел литературно-исторический фильм, созданный телеканалом «АкчентТВ» при поддержке РЦНК – «Пушкин в Кишиневе звучит через века». В его основу лег замысел публициста Михаила Лупашко, который озвучил с экрана поэму советского поэта Бориса Корнилова «Пушкин в Кишиневе».

Ольга Батаева, председатель Русской общины Людмила Лащенова и Михаил Лупашко.

- Мне понравился отзыв об этой работе поэта, журналиста Бориса Мариана: «Я бы сравнил этот фильм с бокалом шампанского – он смотрится на одном дыхании, дарит настоящую радость от встречи с Пушкиным».

- Поэма, которая звучит с экрана, не на слуху у широкого зрителя, и этим она, безусловно, интересна. Я же в этой ленте старалась не перегружать ее своими комментариями событий кишиневской ссылки поэта. Очень интересен тут и видеоряд. Так что фильм действительно не скучный, и это главное.

А еще 10 февраля стартовал проект «Читаем Пушкина», который стал одной из сквозных тем года. Стихи Александра Сергеевича на том же телеканале «АкчентТВ» читали разные люди – глава представительства Россотрудничества Михаил Давыдов, солистка оперы Лилия Шоломей, известный артист Александр Шишкин и многие другие.

- Такой же сквозной акцией в этом году стал и фестиваль «Исполнилось твое пророческое слово»?

- Да, он также продлился не один месяц. Инициировали фестиваль «Пушкинская аудитория» открытая четыре года назад при РЦНК, и Русская община РМ. В его рамках уместилось несколько номинаций, но самым ярким, зрелищным среди них стал театральный конкурс по произведениям Пушкина, посвященный Году театра в России. Сначала специальное жюри отобрало лучшие работы, просмотрев присланные из разных уголков страны видеоролики. А потом лучшие из лучших представили свои постановки на сцене РЦНК. Спектакль получился просто феерическим!

- Надо полагать, что, уже исходя из своего названия, «Пушкинская аудитория» в течение всего года не пустовала.

- Здесь прошло много памятных встреч. К примеру, на литературно-музыкальном вечере «Встретиться с Вами мне здесь суждено» известный режиссер, продюсер Наталья Анисимова рассказала о своем музыкально-публицистическом проекте «Пушкин -215» и о фильме «Здесь лирой северной», получившем Гран-при международного фестиваля «Эфирная шкатулка» в Амстердаме.

Заслуженный учитель Молдовы Светлана Рахманова написала сценарий мини-спектакля «Пушкин и Овидий». Их воображаемую встречу на том же вечере талантливо сыграли учащиеся музыкального лицея им. С.Рахманинова.

С огромным успехом прошла премьера моноспектакля по роману «Евгений Онегин» в исполнении проживающего ныне во Франции большого друга РЦНК Ивана Головина. Эта литературная композиция была подготовлена им специально к 220-летнему юбилею поэта. Кстати, в ней прозвучала музыка Сергея Прокофьева, написанная им к неосуществленному спектаклю Московского камерного театра по самому известному произведению Пушкина. В Интернете я видела подобные моноспектакли и хочу сказать, что работа Головина значительно сильнее. Его выступление в «Пушкинской аудитории» стало настоящим событием. Как и творческая встреча с известным поэтом Валентиной Костишар, членом Союзов писателей России и Молдовы. Ее стихи публиковались в «Литературной газете», в журналах «Юность», «Москва», многие стали песнями и романсами. Валентина – автор 17-ти поэтических сборников. В литературно-музыкальной программе «Я соберу для Пушкина венок» звучали, в том числе, ее новые стихи из книг, изданных в России.

Ребята из столичного лицея им. Пушкина – частые гости РЦНК.

Возрождение «Бессарабской весны»

- Знаю, что активно включились в юбилейные мероприятия учебные заведения Молдовы.

- Это так, но особо хочу отметить столичный лицей им. Пушкина и его директора Оксану Абрамову. В нынешнем году в этих стенах появилось немало по-настоящему креативных идей, помогавших ближе познакомить ребят с творчеством поэта. К примеру, в «Пушкинской аудитории» прошла весьма необычная выставка «Произведения Пушкина глазами лицеистов». Ученики младших классов этого лицея не просто проиллюстрировали любимые произведения Александра Сергеевича, но составили из них целые книги! В них были включены и пушкинские тексты, и стихотворения, эссе самих детей, посвященные поэту. Конечно, в этой работе им помогали учителя и родители. В результате получились настоящие произведения искусства.

- Одним из ключевых мероприятий года стала с успехом прошедшая в РЦНК VII научно-практическая пушкинская конференция «Бессарабская весна». Но, насколько я помню, она задумывалась и несколько лет проводилась как международный форум?

- Это действительно была очень престижная конференция, в которой принимали участие известные ученые-пушкинисты из России, Украины, Румынии. В нынешнем году пригласить гостей не удалось, на форуме встретились молдавские ученые, преподаватели и студенты вузов, учащиеся лицеев. Звучали интересные доклады о различных аспектах сохранения пушкинского наследия, о влиянии Поэта на молдавскую литературу, об отражении пушкинской темы в бессарабской прессе XIX века и в современных исследованиях. А при подведении итогов встречи ее участники поблагодарили РЦНК за возрождение «Бессарабской весны» и высказали пожелания форуму вновь обрести международный статус. Думаю, это вполне реально.

- Известно, что в 2012 году кишиневский Дом-музей А.С. Пушкина стал полноправным членом Сообщества пушкинских музеев. За 7 лет вы смогли выстроить тесные доверительные отношения с этой авторитетной международной организацией, и, насколько я знаю, во многом благодаря вам в уходящем году произошли очень значимые для молдавской пушкинистики события. Дважды, в апреле и в сентябре, в Молдове побывали высокие гости – делегация музея-заповедника «Михайловское». А главное, в ноябре президент России Владимир Путин пообещал кишиневскому Домику поддержку при проведении капитального ремонта.

- Сообщество пушкинских музеев – организация в своем роде уникальная, поскольку объединяет и директоров небольших скромных очагов культуры, и настоящих титанов пушкинистики. Когда несколько лет назад над нашим Домиком нависла реальная угроза - в кресле его директора оказался абсолютно случайный человек, я получила от членов сообщества письмо со словами поддержки и с выражением готовности выйти на диалог с молдавскими властями. Но тогда в руководстве страны говорить на эту тему было не с кем, русофобская позиция тех людей была известна. А теперь, как мы видим, юбилейный год проходит при самом деятельном участии главы государства Игоря Додона, его советника по культуре, а ныне министра образования, культуры и исследований Корнелиу Поповича.

- Кстати, указ президента Молдовы о награждении государственными наградами группы людей, особо отличившихся в деле сохранения пушкинского наследия на молдавской земле, в том числе и вас, был издан в нашей стране впервые?

- Да, указом главы государства пушкинисты награждены действительно впервые, и это символично. Вообще, в нынешнем году День русского языка и 220-летие со дня рождения Пушкина были отмечены очень торжественно, в том числе благодаря поддержке президентуры, посольства России, РЦНК. 6 июня в Национальной филармонии им. С.Лункевича 16-ти учителям вручили почетные дипломы президента Молдовы – за личный вклад в развитие и укрепление русского образовательного пространства. Посол России вручил грамоты и памятные сувениры учащимся-победителям Республиканской олимпиады по русскому языку. М.Давыдов наградил призеров «Тотального диктанта» и призеров конкурса эссе «Я к вам пишу». Четыре диплома от «Литературной газеты» вручил ее собкор в республике Сергей Евстратьев.

Что касается сотрудничества с Сообществом пушкинских музеев, оно по-настоящему конструктивно. Так, в апреле мне довелось побывать на международном форуме «Пушкинский проект» в Санкт-Петербурге, а в октябре - участником XIV съезда Сообщества, приуроченного к 140-летию основания Всероссийского музея А.С. Пушкина и 208-й годовщине Царскосельского лицея. Достаточно сказать, что ряд экскурсий в эти дни для нас проводили доктора наук, известные ученые. Тоесть, по сути, они превращались в бесценные мастер-классы. Особым подарком стало посещение Пушкинского Дома, где нас ждал большой сюрприз – нам показали рукописи Поэта и документы, связанные с лицейскими годовщинами. А главным итогом съезда стали новые выставочные и просветительские проекты, которые музеи-участники форума готовы предложить друг другу в течение 2020 года.

Отмечу, что только два зарубежных участника этого форума, в том числе ваша покорная слуга, получили возможность выступить с сообщениями. Я подробно рассказала о мероприятиях, проведенных в 2019 году и запланированных на будущий год, к 200-летию приезда Пушкина в Кишинев. Рассказала и о главных проблемах нашего Дома-музея. Через неделю мне позвонил из Москвы директор Государственного музея

А.С. Пушкина Евгений Богатырев и попросил срочно обрисовать эти проблемы в цифрах. А вскоре произошло радостное событие: в Москве, на ноябрьском заседании Совета по русскому языку при президенте РФ В. Путин пообещал финансовую поддержку молдавскому Дому-музею– для проведения долгожданного капитального ремонта. Уверена, что это было бы невозможным без усилий многих людей, без особой позиции посольства России, которое в этом вопросе постоянно держит руку на пульсе.

Кто такие «доброхоты»?

- Ольга, а чем особенно запомнились визиты прежде никогда не посещавших Молдову делегаций пушкинского заповедника «Михайловское»?

- В апреле гости привезли замечательную фотовыставку «Михайловское. Кабинет Пушкина», был показан созданный сотрудниками музея фильм «Приют поэта». Нужно было видеть, с каким вниманием участники этой встречи слушали рассказ главы делегации – директора музея Георгия Василевича о древней Псковской земле, где окреп талант поэта, о сельце Михайловское, его поэтической родине. У алтарной стены Свято-Успенского собора Святогорского монастыря покоится прах поэта…

А в сентябре в Пушкинской аудитории состоялась вторая встреча с научными сотрудниками заповедника.В этот раз их рассказ о деятельности музея включал виртуальную экскурсию «Пушкин в Михайловском». Узнали наши соотечественники и об уникальном движении – «доброхотстве», которое зародилось по инициативе легендарного директора заповедника С.Гейченко. Ежегодно в эти пушкинские места приезжают школьники и студенты вместе со своими педагогами, наставниками, чтобы оказать посильную трудовую помощь по сохранению историко-культурного и природного наследия. Гейченко назвал сам факт встречи молодых людей с Пушкиногорьем «пушкинской прививкой». В движение постоянно включаются все новые люди из разных стран мира. Каждому из них вручается значок «Доброхот».

- Во время встречи делегации пушкинского заповедника со студентами-филологами Приднестровского госуниверситета им. Шевченко многим запомнился урок письма гусиными перьями…

- Да, был такой урок под названием «И пальцы тянутся к перу, перо к бумаге…» Он познакомил студентов с традициями эпистолярного жанра в пушкинское время и письменными принадлежностями XIX-го столетия. Взяв в руки гусиное перо и окунув его в чернила, юноши и девушки с радостью воспользовались возможностью почувствовать себя в роли пушкинских героев и написать письма, как это было принято во времена Александра Сергеевича.

- В ноябре одним из финальных событий юбилейного года стал международный фестиваль «Пушкинская горка», организованный Ассоциацией русских писателей при поддержке посольства России и РЦНК. В ближайшие дни, насколько я знаю, в РЦНК состоится встреча с сотрудниками телеканала «Акчент ТВ», где будут озвучены итоги юбилейного года и наверняка пойдет речь о планах на год грядущий. Тем более что в понедельник, 9 декабря, кишиневский Дом-музей А.С. Пушкина возглавил новый директор – Михаил Лупашко. Понятно, что главный вопрос, который ему предстоит решать в первую очередь, – это капитальный ремонт нашего уникального музея. Как вы считаете, возможно ли завершить его к сентябрю, когда будет отмечаться 200-летие со дня приезда поэта в Кишинев?

- Едва ли кто-то уверенно очертит сейчас сроки этих многосложных работ. Но я думаю, что вполне можно будет успеть отремонтировать наш бесценный мемориальный Домик, где жил поэт. В целом же, спешить нельзя, все работы нужно проводить основательно и ответственно. Вдумайтесь: по сути, техническое оснащение музея остается на уровне 1948 года, когда он был открыт! Здесь почти всё нуждается в специальной обработке или реставрации – книги, рамы картин, гравюры, мебель, витрины. Необходима специальная аппаратура для контроля влажности воздуха, видеокамеры, аудиотехника для индивидуальных экскурсий. Непременно должны появиться в этих стенах и современные технологии. Скажем, хранящийся в Музее на Мойке, 12 набор рубинового стекла – поднос, графин и рюмка, купленные Пушкиным в Кишиневе, можно было бы демонстрировать у нас с помощью современных 3D-технологий. А знаменитая железная трость поэта, что хранится в Михайловском, вполне могла бы появиться в нашем музее в виде точной копии. Идей много, а значит, будущий год станет для нас таким же юбилейно-пушкинским, как и нынешний, ведь, говоря молодежным сленгом, 200 лет – это круто!

Беседовала Татьяна Борисова.

Автор 17-ти поэтических сборников

Валентина Костишар.

6 июня 2019 года – у памятника поэту.

Ольга Батаева, Михаил Давыдов и Георгий Василевич.

ТАТЬЯНА БОРИСОВА