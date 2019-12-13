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Фото с Дедом Морозом в центре Кишинева будет бесплатным
13.12.2019

Жители и гости Кишинева могут бесплатно сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой на центральной площади. Все желающие могут делать фотографии на свои фотоаппараты, телефоны.

– Для нас важно Ваше мнение. Поскольку экономические агенты предоставляли эту услугу на протяжении лишь нескольких часов в день, в результате Ваших просьб, нашли решение, чтобы данная услуга была постоянной, - заявил примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, на центральной площади столицы дополнительно были установлены гирлянды.

Ведется подготовка по открытия 21 декабря новогодней ярмарки в центре столицы, сообщает сайт телеканала Accent TV.

Михаил Генчу


 
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