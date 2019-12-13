Как Запад закрывал глаза на русофобию в Молдове

Молдове, в отличие от Грузии и Украины, удалось избежать войны после «бархатных революций». Об этом заявил депутат парламента Богдан Цырдя, выступая на форуме «Русская идентичность за пределами России» в Европейском парламенте.

– В Грузии уже в августе 2008 началась 5-дневная война с Южной Осетией. В Украине началась война в Донбассе. В обоих случаях обвинили Россию. Молдове удалось избежать войны, но периодически проходили военные учения, воинственные декларации. Видимо, в этом и была цель революций, не так ли? Грузия в том же 2008 году потеряла Южную Осетию и Абхазию. Украина – Крым и де-факто Донбасс. Молдова сдала в концессию 40% территории на 50 лет в пользу американского офшора Frontera Resources LTD. Любопытно, что ранее Украина потеряла и остров Змеиный в пользу Румынии. И да – сразу после революции Ющенко!

В этих странах начался процесс деиндустриализации, деурбанзации, дешколяризации, деконструкция, то есть разрушения идентичности. Надо понимать, что русская идентичность триедина. Он включает в себя советскую цивилизацию, русский мир, православную цивилизацию, по типологии С.Хантингтона. Поэтому в этих странах началась декоммунизация с разрушением памятников коммунизма и Победы в Великой Отечественной войе, запретом компартий и символов СССР. Также начали запрещать русский язык и ТВ. И, конечно, начали бить по церкви, в случае Украины дойдя до раскола УПЦ, как части РПЦ. Кстати, в Молдове, удар был нанесен и по молдавской идентичности, то есть самосознанию. Ее сразу связали с русской идентичностью, - отметил Цырдя.

По его словам, 7 апреля 2009 года в Молдове к власти пришли три проевропейские партии, которые установили в стране олигархический, компрадорский режим.

– С 2009 по 2019 годы в Молдове украли 1 млрд долларов из банковской системы, отмыли 22 млрд долларов из России, ликвидировали Banca de Economii, отдали в концессию единственный международный аэропорт на 49 лет, отдали автовокзалы, услуги диализа, продали иностранцам все банки страны. Запад зачастую закрывал глаза. Почему? Все просто. Новая власть проводила русофобские акции. Они украли миллиард, но тут же запретили русский язык – значит, все нормально. Украли аэропорт, но провели учения с НАТО – значит это история успеха, - комментирует Цырдя.

Он добавил, что в 2009-2015 годы в Молдове установили режим мягкой русофобии – запретили телепередачу TOP NEWS, закрыли эфир компании Teleradio Balti, и канал NIT, прекратили вещание телеканала Россия 24. В 2013 был принят новый кодекс об образовании, в котором русский язык был из обязательного предмета превращен в факультативный, проще говоря, – изъят из учебного процесса.

– С 2016 года вся власть в стране перешла к олигарху Плахотнюку. В стране установился полицейско-олигархический режим. Его ДПМ проводила самую русофобскую политику за всю историю Молдовы. Это и лишение русского языка статуса «языка межнационального общения», и Закон о борьбе с российской пропагандой, который запретил новостные программы из России, и высылка 5 российских дипломатов, и Закон о праздновании 9 мая Дня Европы и Победы и т.д.

Однако 8 июня 2019 года режим Плахотнюка пал. Две политические силы с разными взглядами объединились, сбросив олигархов. Сегодня у власти Партия социалистов, а президент Игорь Додон держит курс на взвешенную внешнюю политику, углубление отношений с ЕАЭС при сохранении дружбы с ЕС. Восстанавливается пространство русского языка, ТВ, православия, культуры. Убежден – всего можно добиться в борьбе, если верить в себя, верить в друзей, которые состоят в русском мире, который велик, могуч, един и непобедим, - заключил Цырдя.

Михаил Генчу