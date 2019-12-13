Чокой: Я тоже удивлен тоном заявления Министерства иностранных дел Румынии

Министр иностранных дел Аурелиу Чокой сообщил, что «был немного удивлен тоном официального заявления Министерства иностранных дел Румынии» после встречи с румынским коллегой Богданом Ауреску.

«Была дискуссия, впрочем, очень теплая, как между двумя хорошими соседями. Честно говоря, я также был немного удивлен тоном официального заявления Министерства иностранных дел Румынии, но, с другой стороны, я считаю, что оно имеет позитивный нюанс. Лексика, используемая нашими румынскими коллегами, позволяет думать, что мы подводим черту и начинаем с чистого листа, что, на мой взгляд, положительно. Помимо всех симпатий и антипатий, которые могут существовать в Бухаресте в отношении нынешнего кишиневского правительства, есть отношения между государствами, а в отношениях между государствами нужно оставить в стороне личные и партийные симпатии.

Если говорить о взаимоотношениях между государствами, то в настоящее время я не вижу никаких проблем в сотрудничестве между Республикой Молдова и Румынией. Мы продолжим в том же направлении. Румыния является торговым партнером номер один для Республики Молдова, она является стратегическим партнером. Если помните, в 2010 году президенты обоих государств подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

Мы благодарны Румынии за всю помощь, которую она оказала Республике Молдова — 100 миллионов евро в виде грантов и 150 миллионов евро с погашением кредита. Это огромная сумма, которая для Республики Молдова имеет большое значение, не говоря уже о проектах, осуществляемых Румынией в Республике Молдова. Самым прекрасным примером являются 900 детских садов, которые были отремонтированы на деньги румынского налогоплательщика. Все это остается в силе, — заявил министр в интервью для UNIMEDIA.

Заявление, с которым выступило румынское Министерство иностранных дел после встречи Аурелиу Чокоя с Богданом Ауреску на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, было довольно резким. В нем говорится, что поддержка, оказываемая Румынией Республике Молдова, в том числе финансовая, не будет прежней, а будет зависеть от конкретных действий нового молдавского правительства.