Боль экс-премьера Молдовы Майи Санду: Я пыталась родить ребенка, но у меня не вышло - слишком это сложно

Майя Санду в интервью влогеру Дорину Гальбену рассказала интересные факты о личной жизни.

На вопрос, где ела Майя Санду, когда она была премьер-министром, она сказала, что не ходила в правительственную столовую. Там была не достаточно хорошая еда для Санду.

«Это была не самая лучшая еда в мое время, но мне повезло, у меня есть тетки, которые держат меня, и все мои тети посылали мне еду в правительство», - объяснила бывший премьер.

Влогер, зная о том, что 47-летняя Санду не замужем, не была никогда и у нее нет детей, задал очень откровенные вопросы. Майя Санду сказала, что молдавская традиция тратить деньги на свадебное веселье - бесполезна.

«Иногда в Республике Молдова на свадьбы тратится столько денег, что членам семьи приходится работать в течение нескольких лет, чтобы вернуть долги за эти свадьбы», - сказала Майя Санду.

Также в этом разговоре Майя Санду разоткровенничалась о том что пыталась родить ребенка, но это не получилось. Процедура, по словам, политика, очень сложная. В то же время она не сожалеет о том, что посвятила большую часть своей жизни своей карьере, а не своей семье. Санду считает, что невозможно проводить достаточно времени с семьей и заниматься политикой.

«Я не думаю, что это легко. Все равно должен что-то бросить», - считает политик.

Вот, что еще рассказала Санду о детях:

«У меня большая семья. Мой отец родился в семье, где было семеро детей, а в семье матери было шестеро детей, мои дяди и тети имеют по двое-трое детей. У меня много двоюродных братьев, и мы часто общаемся. У нас дружная семья. У моих двоюродных братьев и сестер есть дети, поэтому у меня достаточно общения с маленькими детьми, которое наполняют энергией».

А еще из слов бывшего премьер-министра Санду понятно, что она все еще рассматривает возможность воспитать ребенка - усыновить.