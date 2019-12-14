«Если граждане против, то надо с ними посоветоваться»

В Кишиневе может пройти референдум по вопросу строительства посольства США на месте Республиканского стадиона.

Об этом в рамках в рамках диалоговой площадки в интернете «Президент отвечает» сообщил глава государства Игорь Додон. По его словам, американцам предложили выбрать под строительство посольства четыре других земельных участка, где можно построить посольство.

- Предложили американскому посольству рассмотреть 4 других альтернативных варианта.

Мы ждем от них четкой позиции и хотим знать, готовы ли они поменять участок под строительство на другой. Мы очень уважаем мнение наших стратегических партнеров – американцев. Они много помогали Республике Молдова... Поэтому мы хотим, чтобы это партнерство развивалось дальше..., - сказал Игорь Додон.

Президент также добавил, что если американцы не согласятся построить посольство на других предложенных участках земли, то в Кишиневе можно будет провести референдум.

- Этот вопрос сейчас находится в обсуждении, окончательного решения мы еще не приняли, - отметил Додон.

Республиканский стадион был построен в 1951-м году по указанию первого секретаря ЦК Компартии Молдавии Леонида Брежнева. Новенькая арена вмещала около 22.000 зрителей, а ее футбольный газон считался одним из лучших в Союзе.

В 1974 году Республиканский стадион был реконструирован. После этого крупнейший спорткомплекс республики стал занимать площадь 10000 квадратных метров (трибуны были рассчитаны на 21580 мест). На нем были установлены новые резиновые дорожки, световое информационное табло, осветительные мачты, надувной павильон.

Стадион стал центром проведения не только республиканских, но и многих крупнейших всесоюзных и международных соревнований. В июне 2007 году стадион начали рушить, и уже к 22-му августа его каменный забор окаймлял голый пустырь. На стадионе остались только административное здание и объекты, принадлежащие третьим лицам. Премьер-министр Василий Тарлев вроде бы собирался построить новый современный стадион, но это так и не было сделано.

Летом 2018 года правительство Павла Филипа одобрило законопроект, который предусматривал продажу стадиона властям США под строительство нового здания посольства. В начале августа президент Игорь Додон отказался промульгировать этот закон, вернув его на пересмотр в парламент. В октябре того же года парламент проголосовал за него повторно. А в декабре закон подписал спикер Андриан Канду, которого Конституционный суд назначил «врио президента» для подписания нескольких законов, которые отказался промульгировать Додон.

В июле 2019 года в интернете появилась петиция с требованием к правительству Молдовы отказаться от решения передать эту территорию посольству США. За несколько часов петиция собрала почти 1000 подписей кишиневцев.

Однако, несмотря на недовольство кишиневцев, 12 июля правительство Майи Санду подписало новый документ о передаче этого участка посольству США. Глава МИДЕИ Нику Попеску из блока «АКУМ» посчитал, что в этом вопросе «нет блокирования, нет вопросов» - решение о передаче стадиона было принято задолго до этого, и осталось сделать лишь несколько технических шагов с молдавской стороны, чтобы приступить к строительным работам.

В августе Ассоциация румынских и молдавских архитекторов Birou pentru artă şi cercetare urbană (BACU) и Centrul de Urbanism подали документы в министерство просвещения, культуры и исследований, чтобы признать Республиканский стадион памятником национального значения. Национальный совет по историческим памятникам одобрил инициативу BACU. Согласно процедуре, после заключения совета министерство просвещения, культуры и исследований может разработать и предложить парламенту законопроект о включении здания в перечень памятников национального значения.