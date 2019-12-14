Компания Air Moldova задолжала в госбюджет миллионы леев

Приватизированная осенью прошлого года, якобы с целью избежать банкротства, компания Air Moldova, в октябре имела задолженность перед государственным бюджетом в размере 5,9 млн леев.

Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили эксперты Счетной палаты по результатам проведенного в компании аудита. Во время презентации отчета представители авиаперевозчика на заседании отсутствовали.

Согласно представленным аудиторами данным, текущая задолженность компании Air Moldova перед бюджетом составляет 190 млн леев. Более одного миллиарда леев от общей суммы долга было выплачено компанией за год из денег, полученных в результате операционной деятельности после ее приватизации, а не от инвестиций покупателя, как это было предусмотрено в договоре о приватизации. В то же время аудиторы отметили, что в течение года администратор компании внес авансовые платежи за различные товары и услуги в размере более 7 млн леев.

- Возникает вопрос: если можно было погасить эти долги за один год от операционной деятельности, то была ли необходимость в приватизации, – подчеркнул председатель Счетной палаты Мариан Лупу.

Представители Счетной палаты также обратили внимание на то, что инвесторы при покупке компании обещали приобрести для авиапарка два новых самолета. Однако в марте 2019 года был заключен контракт поставки лишь одного самолета по «сухой аренде» (аренда без экипажа), то есть самолет был всего-навсего арендован у другой компании.

Более того, после приватизации, были прекращены полеты по 17 направлениям, причем некоторые из которых выполнялись только в летний период, а другие якобы были убыточными, сообщает tv8.md.

По контракту, новый собственник обязался развивать инфраструктуру компании Air Moldova, расширять сеть авиамаршрутов, увеличивать поток пассажиров на основных направлениях, модернизировать и увеличить число самолетов, экипажей и др.

Государственная авиакомпания Air Moldova была продана за 61,5 миллионов евро ( из которых в бюджет поступили только 50 млн евро) никому не известной фирме Civil Aviation Grup SRL, созданной буквально за несколько дней до подписания контракта. 49% акций этой компании принадлежали румынскому лоукостеру Blue Air. Отсутствие прозрачности в этой сделке тогда возмутило многих, но власти мотивировали этот шаг тем фактом, что авиакомпания находилась на пороге банкротства.

В сентябре-октябре текущего года Blue Air за спиной правоохранительных органов продала 49% акций Civil Aviation Grup SRL (и соответственно акций Air Moldova) гражданину Латвии Джинтарсу Померсу. Другие 51% находятся во владении граждан Молдовы Яновича Андрея и Мельник Сергея, у каждого из них по 25,5% акций.

Сделка прошла как раз в тот период, когда Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем (ARBI), НЦБК и Антикоррупционная прокуратура Республики Молдова арестовали 301,6 миллиона молдавских леев из уставного капитала Air Moldova и Civil Aviation Group SRL. Секвестр был применен в рамках уголовного дела об отмывании денег в особо крупных размерах при приватизации компании Air Moldova.

Михаил Генчу