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Кто из Кишиневцев не слышал про Родник Тамары?
14.12.2019

Роднику Тамара в этом году уже 38 лет. Девушке, юной студентке, в честь которой родник был назван, никогда не исполнится и 20-ти. Бедная Тамара погибла во время родов.

А имя роднику дал ее родной брат, электромонтёр Геннадий, который в течение 12 лет по камешку выстраивал комбинации, создавал вокруг еле сочившегося ручейка фундамент. Камни он притаскивал с ближайших строек. В грудах камней на самом деле есть строгая закономерность.

Во-первых, если на бассейн посмотреть с высоты, то можно будет увидеть две сложенные ладони.

Во-вторых, беспорядочные, как кажется с первого взгляда, груды камней, олицетворяют континенты, а в клумбе - зашифрованы знаки зодиака. 12 лет сибиряк облагораживал свой «архитектурный» проект. Здесь же он создал и примитивную спортивную площадку (без единого гвоздя!), предусмотрев при этом все, вплоть до крючков для одежды и сумок.

Даже можно ополоснуться под импровизированным душем! Кстати, и в самом роднике, и в «душе» поток воды можно регулировать. То есть, мастер проявил так же и талант инженера. Сам Геннадий уже практически не появляется на этом месте. Но за родником и площадкой бескорыстно следят добрые люди. Как это ни удивительно для наших краев, но вандалы это место обходят стороной. Удивительно чистое, честное, благодатное место.

А вода там вкусная.

Хотя, насчёт качества воды мнения сильно расходятся. Врачи пить эту воду не рекомендуют категорически, из-за высокого содержания нитратов и степени загрязненности. А люди говорят, что эта вода лечит различные желудочные заболевания. Видимо, в лечебных рекомендациях отсутствует важная деталь: во время употребления приложить к животу подорожник. 

Я надеюсь, туда все знают дорогу.....

Sonia Stasina


 
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