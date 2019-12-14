Переход к избранию президента в парламенте таит очень большой риск

Изменение способа избрания президента Республики Молдова от прямого избрания народом к его избранию депутатами парламента было бы очень рискованным политическим движением, в первую очередь, для самого президента Игоря Додона. Такого мнения придерживается политолог, политический консультант Игорь Волницкий. По его словам, этот сценарий, скорее всего, не будет применен, передает IPN.

Игорь Волницкий утверждает, что официально процедура может быть изменена социалистами при поддержке других депутатов. „В чем интерес социалистов? ПСРМ и так самая влиятельная партия, президент и так является самым влиятельным политиком. Допустим, он вступит в борьбу за второй срок, но зачем ему так сильно рисковать? Это очень большой риск”, - отметил политолог в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова.

По его мнению, сейчас нынешняя оппозиция не имеет оснований выводить людей на улицы, а изменение способа избрания главы государства может стать серьезной причиной для протестов. „Аналитики, работающие с Партией социалистов, видят все это, понимают, делают выводы, и если они делают выводы, то я считаю, что они не допускают применения такого сценария”, - продолжил Игорь Волницкий.

Политолог Виктор Степанюк считает, что сценарий изменения способа избрания президента является реальным в том смысле, что Конституционный суд может пересмотреть свое решение о переходе к прямому избранию главы государства. Он утверждает, что сам Игорь Додон высказался за прямое избрание президента, был избран на основе этой формулы, поэтому нет смысла создавать риски в нынешней сложной политической ситуации в стране.