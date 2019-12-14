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Политика
Санду пытается набрать очки - она заявила о намерении взять на воспитание приемного ребенка
14.12.2019

Но ей может "помешать коррупция". Майя Санду и ее имиджмейкеры не дремлют - она старательно создает себе образ "благородной леди" молдавской политики, непримиримого борца с коррупцией. Теперь ее имиджмейкеры решили, что Майе не помешает немного семейности - в то время как большая часть молдавских политиков давно обзавелась семьями и детьми, ведя благообразный образ жизни, Майя остается сама.

Возможно, растопить сердца некоторых избирателей сможет сообщение о том, что она намеревается взять на воспитание приемного ребенка - сама Майя именно на такой эффект и рассчитывает. Об этом она заявила в интервью блогеру Дорину Галбену:

- Я думала, и я пыталась разобраться в этих процедурах. Я не отказалась от идеи. Но, как я успела уже понять, в этой сфере тоже полно темных моментов и коррупции. Надеюсь, в один прекрасный день я с этим разберусь, - заявила она.

С таким подходом потенциальному сыну/дочери Санду, конечно же, придется долго ждать ее заботы...

Дан Дудка


 
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