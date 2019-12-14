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Экономика
Объем газа, транспортируемого через трансбалканский коридор, будет увеличен
14.12.2019

Объем газа, необходимый Республике Молдова для покрытия всего потребления, транспортируемого в реверсном режиме, будет увеличен примерно до 15 миллионов кубометров в день. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочего заседания с участием операторов трансбалканского газового коридора, которое состоялось 12 декабря в Брюсселе.

Согласно информации Игоря Додона на Facebook, председатель административного совета АО „Moldovagaz” Вадим Чебан заявил в ходе встречи с президентом, что для реализации этих договоренностей операторы из Болгарии и Румынии должны изменить соглашения о взаимоподключении в Негру Водэ и, соответственно, Кардаме.

В то же время разрабатывается соглашение о взаимоподключении „Transgaz” из Румынии и оператора газовых транзитных систем Украины для газоизмерительной станции Исакча-1/Орловка.

В ближайшее время румынская и украинская стороны должны доработать текст соглашения и подписать его. Как только будет подписано это соглашение, Молдова будет готова к получению природного газа в реверсном режиме.

Параллельно разрабатываются соглашения о взаимоподключении и транспортировке газа с Украиной, подписание которых запланировано в кратчайшие сроки.


 
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