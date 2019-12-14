Молдову на зимних юношеских олимпийских играх в Швейцарии представят пять спортсменов

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Общество
Молдова будет представлена в двух спортивных дисциплинах на зимних молодежных Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария), которые пройдут с 9 по 22 января 2020 года, об этом сообщает Национальный Олимпийский Комитет.
Нашу страну представят пять спортсменов: Антония Чеботарь, Виктор Шендря (биатлон), Алена Бусуйок, Адриана Адам и Мариус Гончар (все – сани).
Руководителем спортивной делегации будет заместитель председателя Национального олимпийского комитета и спорта, олимпийская чемпионка 1980 года Лариса Попова.
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