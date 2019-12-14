“Почему этих персонажей не задержали?” Слусарь о том, что Дрэгуцану может бежать из страны

Председатель комиссии, которая занималась расследованием кражи миллиарда из банковской системы, Александр Слусарь считает, что есть серьезные основания полагать, что экс-глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану и другие лица, у которых накануне прошли обыски, могут бежать из страны. Об этом Слусарь написал на своей страничке в Facebook.

“Почему Прокуратура остановилась только на обысках? Почему этих персонажей не задержали? Разве нет неизбежного риска, что они покинут страну?”, – написал Слусарь.

По словам Слусаря обыски были проведены только спустя пять лет после кражи миллиарда, а Дрэгуцану, который в силу своей должности был обязан вмешаться во время девальвации банковской системы, ничего не предпринял.

“Я полагаю, что обыски у Политовой-Кангаш и Корнелиу Гимпу связаны с секретными сделками ноября-декабря 2011 года, когда Плахотнюк продал Платону несколько активов за 80 миллионов долларов, в том числе 28,3% акций BEM. Финансовые ресурсы для этой транзакции, вопреки правилам кредитования, в соответствии с законодательством Республики Молдова, были предоставлены “Victoriabank” и “Moldindconbank”. Условия сделки были согласованы и реализованы при активном участии г-жи Кангаш, г-на Корнелиу Гимпу и Владимира Андронаке. 75 миллионов долларов были переведены “OTIV Prime Holding BV” на основании соглашения, также подписанного Андрианом Канду. Еще 5 миллионов долларов было выплачено на основании фиктивного контракта на поставку древесины для компании “Kelway Trading” SA – компании из Панамы, указанной в отчете Kroll”, – добавил Слусарь.

Напомним, в четверг, 12 декабря, Прокуратура по борьбе с коррупцией провела обыски на предмет девальвации банковской системы. Обыски проходили в 9 местах: в домах лиц, которые в прошлом принимали решения в Victoriabank, а также бывшего управляющего Национального банка Молдовы.

Проверки прошли дома у бывшего управляющего Нацбанка Дорина Дрэгуцану, экс-председателя Victoriabank, Натальи Политовой, у племянника Михая Гимпу Корнелиу Гимпу, бывшего вице-председателя Victoriabank.

Сообщается, что на Дорина Дрэгуцану завели уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Экс-губернатора головного финучреждения Молдовы подозревают в причастности к девальвации банковской системы страны.

Дорин Дрэгуцану возглавил Нацбанк в 2009 году по предложению либеральной партии.