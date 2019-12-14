Чебан прокомментировал новость о чужих зарплатах и слукавил, когда речь зашла о его собственной

Генеральный мэр столицы Ион Чебан считает, что зарплаты глав муниципальных предприятий завышены. Об этом градоначальник заявил после того, как мунсоветник Алена Мандатий опубликовала списки с зарплатами группы чиновников.

«Зарплата не должна превышать определенный уровень по отношению к работникам. Безусловно, роль руководителя очень важна. Но без людей, которые ежедневно работают на местах, практически невозможно выполнение задач», - сказал Чебан.

Мы поинтересовались у градоначальника, какую зарплату получает он. «Не знаю я… - Как это вы не знаете? – Честно, не знаю. Обычно я карточку приношу жене и она все регулирует», - сообщил Чебан.

Зарплаты руководителей муниципальных предприятий рассчитываются в зависимости от числа работников.