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Чебан прокомментировал новость о чужих зарплатах и слукавил, когда речь зашла о его собственной
14.12.2019

Генеральный мэр столицы Ион Чебан считает, что зарплаты глав муниципальных предприятий завышены. Об этом градоначальник заявил после того, как мунсоветник Алена Мандатий опубликовала списки с зарплатами группы чиновников.

«Зарплата не должна превышать определенный уровень по отношению к работникам. Безусловно, роль руководителя очень важна. Но без людей, которые ежедневно работают на местах, практически невозможно выполнение задач», - сказал Чебан.

Мы поинтересовались у градоначальника, какую зарплату получает он. «Не знаю я… - Как это вы не знаете? – Честно, не знаю. Обычно я карточку приношу жене и она все регулирует», - сообщил Чебан.

Зарплаты руководителей муниципальных предприятий рассчитываются в зависимости от числа работников.


 
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