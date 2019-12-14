Масштабные обыски в Молдове: проверки прошли в домах девяти банкиров

По итогам обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых технику, документы, а также денежные средства.

Прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски по месту жительства лиц, ответственных за принятие решений в Victoriabank, а также у одного из бывших руководителей Национального банка Молдовы. Об этом сообщили в пятницу в Антикоррупционной прокуратуре.

«В четверг, 12 декабря, прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски по делу о выводе средств из банковской системы. Проверки прошли по 9 адресам — по месту жительства граждан, многие из которых в прошлом занимали посты ответственных за принятие решений лиц в Victoriabank, а также у одного из бывших руководителей Национального банка Молдовы», — отметили в Антикоррупционной прокуратуре.

По данным ведомства, восемь человек признаны подозреваемыми в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах организованной преступной группировки, а также в отмывании денег в интересах этого же формирования в особо крупных размерах.

«В результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли технику, документы, касающиеся этого дела, а также денежные средства», — отметили в прокуратуре.

Если вина подозреваемых будет доказана, то по закону за мошенничество им грозит тюремный срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 5 лет.

Что касается отмывания денег, то Уголовный кодекс предусматривает за это штраф до 117,5 тысячи леев или до пяти лет заключения, но в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности до пяти лет. Для юридических лиц штраф составляет 550 тысяч леев.

По данным некоторых СМИ, обыски прошли и у экс-главы Нацбанка Молдовы Дорина Дрэгуцану.