Карательные меры для водителей Молдовы: Права за нарушения ПДД сможет отбирать любой гаишник на дороге

Как предполагают автомобилисты, суровые наказания за превышение скорости приведут лишь к увеличению размеров взяток.

В недрах Национального инспектората полиции Молдовы разработан новый законопроект, который грозит превратить в настоящий ад жизнь водителей Молдовы. Судите сами:

- За превышение скорости у автомобилистов будут отбирать водительские удостоверения, а для их восстановления снова придется сдавать экзамен в МРЭО;

- Превышение скорости будет приравнено к пьянству за рулем – соотвественно, и меры наказания будут суровыми;

- Если водитель превысит допустимую скорость на 40 км/час и более, его лишат прав на 30 дней. - - Если будет иметь место превышение скорости на 60 км/час и больше, то прав лишат на 60 дней.

Пикантность ситуации заключается в том, что решение, если проект будет одобрен правительством, о наказании нарушителя будет принимать инспектор, остановивший автомобиль. Как предполагают автомобилисты, это приведет лишь к увеличению размеров взяток «на месте».

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Валерий ОСТАЛЕП, дипломат, политолог.