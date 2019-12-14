От декольте Дели фанаты обалдели: Такие откровенные наряды молдавская модель не надевала даже на фотосессии

Новый имидж молодой мамочки сводит мужчин с ума.

Похоже, что Ксения Дели решила, что пора менять образ кардинально. Молодую мамочку вовсе не смущает тот факт, что ей пришлось распрощаться с длинной шевелюрой. Новый имидж молдавской красотки поверг ее фолловеров в шок.

Некоторые с негодованием отметили, что Ксении было лучше с длинными локонами, другие, наоборот, подчеркнули, что короткая прическа сделала молдавскую модель более сексуальной.

В то же время Ксения, публикуя на своей странице в микроблоге новые снимки, отмечает, что освоила новую профессию. Красотка отмечает, что теперь может и вовсе отказаться от услуг визажиста, потому что освоила сложную технику нанесения макияжа самостоятельно.

На самом деле трудно оценить насколько мастерски нанесен макияж, когда, разглядывая снимки модели, отвлекаешься, на ее нескромный наряд.

ЛИДИЯ ТКАЧ