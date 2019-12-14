14 Декабря 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
От декольте Дели фанаты обалдели: Такие откровенные наряды молдавская модель не надевала даже на фотосессии
14.12.2019

Новый имидж молодой мамочки сводит мужчин с ума.

Похоже, что Ксения Дели решила, что пора менять образ кардинально. Молодую мамочку вовсе не смущает тот факт, что ей пришлось распрощаться с длинной шевелюрой. Новый имидж молдавской красотки поверг ее фолловеров в шок.

Некоторые с негодованием отметили, что Ксении было лучше с длинными локонами, другие, наоборот, подчеркнули, что короткая прическа сделала молдавскую модель более сексуальной.

В то же время Ксения, публикуя на своей странице в микроблоге новые снимки, отмечает, что освоила новую профессию. Красотка отмечает, что теперь может и вовсе отказаться от услуг визажиста, потому что освоила сложную технику нанесения макияжа самостоятельно.

На самом деле трудно оценить насколько мастерски нанесен макияж, когда, разглядывая снимки модели, отвлекаешься, на ее нескромный наряд.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
309
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.