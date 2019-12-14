14 Декабря 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В Молдове обнаружен дом-убийца: Овчарка приняла страшную смерть на себя, спасая 14-летнюю девочку
14.12.2019

В Рыбнице появился дом-убийца. По его вине погибла немецкая овчарка. 14-летняя девочка вывела питомца на прогулку. Собака коснулась водосточной трубы, которая оказалась под напряжением и ее убило током.

По счастливой случайности подросток не пострадал. На место ЧП вызвали специалистов. Электрики обследовали дом и пришли к выводу, что всему виной люстра, которая висит в одной из квартир.

По пока непонятным причинам в одном из положений выключателя люстры все металлические конструкции на доме находятся под напряжением. Причинно-следственные связи между люстрой, водосточной трубой и гибелью собаки установят специалисты.


 
Количество просмотров:
274
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.