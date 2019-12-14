В Молдове обнаружен дом-убийца: Овчарка приняла страшную смерть на себя, спасая 14-летнюю девочку

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Общество
В Рыбнице появился дом-убийца. По его вине погибла немецкая овчарка. 14-летняя девочка вывела питомца на прогулку. Собака коснулась водосточной трубы, которая оказалась под напряжением и ее убило током.
По счастливой случайности подросток не пострадал. На место ЧП вызвали специалистов. Электрики обследовали дом и пришли к выводу, что всему виной люстра, которая висит в одной из квартир.
По пока непонятным причинам в одном из положений выключателя люстры все металлические конструкции на доме находятся под напряжением. Причинно-следственные связи между люстрой, водосточной трубой и гибелью собаки установят специалисты.
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