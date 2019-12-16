Игорь Додон вышел к простым людям - без телохранителей и свиты

Президент посетил ПВНС. Игорь Додон приятно удивил сегодня простых горожан, появившись в центре города в окружении своей семьи - без охраны, свиты и прочих атрибутов президента государства. Глава государства осмотрел установленные на Площади Великого Национального Собрания карусели, новогоднюю елку, и пообщался с людьми.

В последнее время Додон часто подчеркивает важность семьи и свою приверженность традиционным ценностям. Так, недавно он опубликовал видео, в котором играет с сыном в настольный теннис.

Санду ответила тем, что вновь объявила о намерении кого-нибудь усыновить - когда-нибудь, когда будет "побеждена коррупция". То есть, никогда - ведь коррупция всегда была, есть и будет там, где крутятся деньги.