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Общество
В салон автобуса маршрута номер 5 зашел весьма необычный пассажир
16.12.2019

Это произошло на остановке Чуфля. Часто можно наблюдать забавную картину того, как собака переходит дорогу по пешеходному переходу. Это умиляет людей, хотя нельзя достоверно сказать, собака намеренно делает так или это происходит случайно. Но некоторые другие примеры могут заставить задуматься...

Сегодня в столице, на улице Чуфля, в салон автобуса, следовавшего по пятому маршруту, зашла собака черного цвета с белыми лапами. Зашла и тут же завела знакомство с людьми. Но проехала все же "зайцем", если допустим подобный каламбур. Фото забавного происшествия появились в посвященных Кишиневу сообществах популярной социальной сети Facebook.

Михаил Генчу


 
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