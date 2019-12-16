Новая неделя начнется с достаточно теплой и приятной погоды

Солнышко радовало людей уже сегодня. В Молдове распогодилось - уже сегодня жителей республики обласкивало солнышко, схожие температуры сохранятся и в следующие дни. По данным метеорологов, температуры могут достигнуть днем до 13 градусов. Сегодня столбики термометров поднимались до 11 градусов.

В следующие три дня погода будет примерно такой же, как сегодня, а вот во второй половине недели может похолодать, так, утром в четверг может быть минусовая температура, но к субботе и воскресенью вновь потеплеет, сообщает официальный сайт gismeteo.ru.

Михаил Генчу