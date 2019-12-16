«А вы, друзья, как ни садитесь, все в подметки мне не годитесь»

Есть люди, которым всегда "все не так". Майя Санду, покинув должность премьер-министра, вновь получила возможность заниматься любимым делом - роптать и критиковать, не неся никакой ответственности за свои слова и деятельность. Согласитесь, это намного удобнее, чем заниматься реальными делами.

Вот и сейчас Майя Санду с удовольствием принялась перемывать косточки новому генпрокурору Александру Стояногло - вернее, его помощникам, Мирче Рошиору, Руслану Попову и Юрию Перевознику. По ее мнению, их неподкупность вызывает у нее вопросы - по словам Санду, если у человека есть жилище и автомобиль, то он изначально занимается противозаконной деятельностью. Такая вот паранойя у женщины.

- Есть вопросы в отношении выбранных им в качестве помощников людей, потому что среди них есть люди с квартирами и машинами, которые куплены непонятно на какие средства. Если ты хочешь заслужить доверие, то надо с самого начала все делать открыто и безукоризненно, в том числе и в том, что касается помощников, - заявила Санду, слова которой приводит телеканал TV8.

Дан Дудка