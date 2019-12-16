Лидер ПКРМ Владимир Воронин раскритиковал Игоря Додона и Зинаиду Гречаную на заседании ЦК партии (ВИДЕО)

Партия коммунистов уже не та: её ряды поредели, а отличия от социалистов не очевидны для многих избирателей. Итоги деятельности ПКРМ подвели вчера на заседании ЦК партии. Ленин на портрете в штабе политформирования такой же молодой, как век назад. Другой молодежи на встрече замечено не было.

"Молодые любит много спать, но придут и они", - объяснил председатель ПКРМ Владимир Воронин.

Владимир Воронин зачитал внушительную речь — на 50-ти страницах! — упомянул в ней и своего бывшего подопечного, президента Игоря Додона. Его Воронин назвал профессиональным предателем. Пару слов он уделил и председателю парламента Зинаиде Гречаной:

"Забавно наблюдать, как сияющие доспехи рыцаря без страха и упрёка силится напялить на себя пингвинное тело Игоря Додона, но вы уже сегодня можем смело сказать: провести полную зачистку - политическую, общественную и экономическую - от узурпаторов не позвол именно Додон. А Зинаида Гречаная напрямую причастная к разворовыванию миллиарда из ВЕМ"

Глава пресс-службы президента Кармена Лупей заявила, что не комментирует частное мнение Владимира Воронина. А пресс-секретарь ПСРМ Ирина Астахова сообщила, что Зинаида Гречаная сейчас находится за пределами страны и не может выступить с реакцией. Ранее она отвергала обвинения в своей причастности к мошенничеству в банковской системе.

На заседании также прозвучала жесткая критика и в адрес тех коммунистов, которые по мнению Воронина мало трудятся для улучшения имиджа партии. Лидер коммунистов уверен, что они ведут ведут политформирование к пропасти.

На местных выборах от 20 октября ПСРМ завоевала только 10 мэрских мандатов.