«Страна»: Газовая война и миллиарды для посредников. Что тормозит переговоры по транзиту газа

Украинская пресса продолжает освещать очень важный для страны вопрос — продление договора на транзит газа. Издание «Страна» разбиралась, о чем на самом деле договорились по газу в Париже и что будет с транзитом и прямыми поставками газа.

Надежды на то, что Зеленский приедет из Парижа с договором на транзит газа или, по меньшей мере, с четкими вводными по транзиту и прямыми поставками российского газа, не оправдались.

Стороны лишь сообщили о том, что они «договорились договариваться». Впрочем, не исключено, что общественности озвучили не все, и на самом деле переговоры оказались более результативными, просто Зе не раскрыл все карты, опасаясь обвинений в «зраде».

Однако, как считают эксперты, теперь судьба транзита будет решаться не столько на трехсторонних переговорах Киев-Брюссель-Москва, сколько в Украине и США.

«На схемах по реверсу российского газа из Европы зарабатывают миллиарды долларов. И вряд ли от этих денег кто-то просто так откажется», — говорит эксперт энергорынка и глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев считает, что до 1 января транзитного договора может и не быть. И тогда и Украина, и Европа испытают все прелести «газовой блокады» — от перекрывания вентиля до холодных батарей в отдельных регионах. Что косвенно подтвердил и премьер-министр Алексей Гончарук, допустив «газовую войну» между Украиной и Россией.

«Страна» разбиралась, о чем на самом деле договорились по газу в Париже и что будет с транзитом и прямыми поставками газа.

Что обсуждали по газу в Париже и каким будет транзит

Официальная информация, которую озвучили по результатам переговоров по газу крайне скупа.

Президент Владимир Зеленский сказал, что видит перспективы для достижения договоренностей по новому контракту на транзит. И что он может быть заключен, больше, чем на один год. На брифинге в Париже Зеленский на вопрос будет ли продлен договор на транзит ответил: «Я уверен, что у нас больше шансов его подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители».

И добавил: «Я пока не хочу говорить всех деталей, но уже действительно не говорится о контракте — на один год. Все сняли это с обсуждения. То есть — на сколько-то лет». Президент также дал понять, что это будет не десять лет, как ранее настаивала Украина, а «где-то посередине».

Конкретные детали будут прорабатываться уже позже, на отдельных переговорах.

Ранее обсуждался вариант, о котором уже писала «Страна» — трехлетний договор по схеме 50-40-30, то есть, с постепенным снижением объемов прокачки. Это выгодно как России, которой нужен еще год-полтора до полного запуска обходных трубопроводов, так и Европе, желающей обеспечить себе подстраховку по транзиту.

Но эксперты считают, что на самом деле общественности было озвучено не все.

«Вполне возможно, что пока все детали решили не афишировать. Во-первых, Зе опасается обвинений в „зраде". Во-вторых, он понимает, что предстоит борьба внутри Украины за воплощение этих договоренностей в жизнь, и не все может получиться. А заранее все афишировать — это дополнительные риски, что в итоге все может сорваться», — считает эксперт энергорынка, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Как стало известно «Стране» из собственных источников в энергетической сфере, речь может идти не о трехлетнем, а о пятилетнем контракте на транзит 50-60 миллиардов кубов в год, то есть, без ежегодного снижения объемов.

Цена для нас, как и сейчас, будет определяться по европейскому хабу, но «со скидкой» примерно в 20-25%.

Стоит отметить, что вопрос о прямых поставках газа официально остался «за кадром», если не считать шутливого стишка Путина о том, что «у нас в квартире газ и у вас будет на 25% дешевле».

Но эксперт Юрий Корольчук не исключает, что прямые поставки все же проговаривали более предметно.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял о готовности России поставить в Украину 15 миллиардов кубов в год со скидкой в 25%. Его украинский коллега Алексей Оржель говорил о том, что Украина может согласиться принять причитающуюся ей по Стокгольмскому арбитражу компенсацию в три миллиарда долларов газом.

Якобы есть подвижки и в вопросе тарифов. Ранее «Страна» уже писала, что «Нафтогаз» выставил «Газпрому» новый ценник на прокачку газа, где тариф привязан к объему (от 2,56 долларов до 3,21 доллара за тысячу кубов на 100 километров). И для «Газпрома» он может оказаться «золотым», сделав российский газ неконкурентным в Европе по цене.

Но, по словам Корольчука, уже есть рекомендации немецкой рабочей группы «Нафтогазу» закрепить транзитный тариф на уровне 2,5 доллара за тысячу кубов на 100 километров (по нижней планке).

То есть прокачка тысячи кубометров газа обойдется «Газпрому» в среднем 32-33 доллара. И, по словам источника, Зеленский может повлиять на оперативное решение этого вопроса с регулятором — НКРЭ.

«Уже есть общее понимание договора по транзиту, но пока нет понимания в деталях, к примеру, кто будет осуществлять те же прямые поставки. Над этими вопросами и будут работать переговорщики», — говорит Корольчук.

Сорос и миллиард долларов в день

Но вопрос транзита все еще остается нерешенным наверняка.

Примечательно, что премьер-министр Алексей Гончарук на следующий день после саммита написал на своей странице в Facebook, что в газовых переговорах мы своей цели достигли.

«Вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения темы по Донбассу. Не договорились о контракте, но это и не должно было произойти в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с „газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а „Северный поток — 2" недостроен. Нам нужен длительный контракт. Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем — долг можем принять газом», — написал Гончарук.

Месседж о «газовой войне» тут же подхватили украинские и российские СМИ.

Соучредитель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич не советует воспринимать слова Гончарука всерьез, мол «он что-то не так понял». Но на самом деле остановка транзита с 1 января 2020 года вполне реальна.

Более того, Геннадий Рябцев уверен, что такой вариант — более чем вероятен.

«До 1 января у нас договора, скорее всего, не будет. Когда он возобновится — через неделю или через месяц — точно никто не знает», — говорит он.

Причина даже не в том, что стороны за оставшиеся 20 дней не успеют договориться. А в том, что сломать существующую схему газовых поставок в Украину будет не так легко, как кажется на первый взгляд.

Сейчас Украина закупает тот же российский газ, но через европейских и украинских трейдеров. И на этом зарабатывают немалые деньги.

«Средняя наценка на тысяче кубов составляет 40-50 долларов и это сейчас — ни минимуме газовых цен. А, к примеру, в прошлом году, доходило до 90-100 долларов на тысячу кубов», — говорит Скубченко.

Если учесть, что Украина потребляет порядка 12 млрд кубов газа, «навар» получается 480 млн долларов или порядка 1,3 млн долларов за каждый день реверса «европейского газа».

То есть, если существующую схему законсервировать, то деньги, как и ранее, будут поступать в карманы бенифициаров этих схем.

«Есть желание сохранить контроль над этими потоками, и для все это делается сейчас под патриотическим соусом», — уверен аналитик института Growford Алексей Кущ.

«Даже на временной приостановке контракта и «Газпром», и «Нафтогаз» заработают много денег. Первый из-за ожидаемого роста цен в Европе, второй — за счет «газовой наценки», — говорит Рябцев.

Еще одними выгодополучателями (из-за роста цен) могут стать украинские добытчики газа. В частности, Игорь Коломойский, который является совладельцем «Укрнафты».

Впрочем, есть и другие интересанты.

«Вопросы газа важны для США и для Сороса, которого считают куратором „Нафтогаза". Не зря же накануне саммита МВФ пообещал нам кредит и даже согласился снять вопрос открытия рынка земли. По всей видимости, газовые интересы являются более приоритетными. Кредит дается под то, что Украина займет жесткую позицию на переговорах с Россией по газу», — считает Скубченко.

Для США вопрос вытеснения с европейского рынка «Газпрома» является стратегическим, так как у них есть планы по наращиванию поставок туда сжиженного газа. Именно по этой причине США все еще не теряют надежды помешать запуску «Северного потока».

В законопроект об оборонном бюджете Штатов включены санкции, которые, как анонсировали в «Нафтогазе», остановят работы по строительству Серного потока-2.

«Ожидаем, что проект будет проголосован в обеих палатах американского парламента и подписан президентом Трапом до начала Рождественских праздников», — говорится на странице НАКа в Facebook.

Другой вопрос, что в реальности на запуске Северного потока-2 это уже мало скажется, ведь он практически готов, а Германия не так давно сняла ограничения по его наполняемости. «Ранее действовала норма о том, что трубопровод не может заполняться одной компанией более чем на 40%», — отмечает Алексей Кущ.

И именно на фоне этой войны за газовые потоки на Украине будут разгонять «зраду» по газу, — считает Скубченко.

Эксперты считают, что «Нафтогаз» и дальше будет торпедировать попытки политического руководства договорится.

«Если договор по транзиту будет подписывать уже новый независимый оператор — «Магистральные газопроводы Украины», то вот соглашение по прямым поставкам — это прерогатива «Нафтогаза», — отметил Рябцев.

Но и в самом «Нафтогазе» не все так просто.

«Не случайно в переговорах в Париже участвовал не Коболев, а Витренко. В НАКе уже давно внутренний раскол: если Коболев играет на стороне Сороса и США, то Витренко — больше на стороне Зеленского, как и министр энергетики Алексей Оржель (который, кстати, не так давно анонсировал отставку Коболева, но потом его слова опровергли в правительстве — Ред.)», — говорит Скубченко.

Откровения Витренко

На своей странице в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко поделился некоторыми интересными мыслями относительно хода переговоров.

Он пишет, что «сначала был не в восторге от перспектив обсуждения вопросов транзита газа и исполнения решений Стокгольмского арбитража в Нормандском формате. Но сейчас должен отметить, что это было полезно. Хотя бы с той точки зрения, что, обсуждая эти вопросы напрямую с Путиным, была возможность лучше понять его личную позицию».

Суть этой «позиции» Витренко не описывает, но из его поста понятно, что принципиальным для Путина является вопрос судебных исков «Нафтогаза» к «Газпрому». Украинская же сторона, как пишет Витренко, стоит на своем.

Он также отмечает, что решения Стокгольмского арбитража, как действующие, так и будущие, не являются препятствием для нового транзитного контракта с новым независимым оператором, который с «Газпромом» не судится.

Но, очевидно, допуская, что компромисса по этому вопросу может и не быть, он пишет, что украинская сторона «готова обсуждать и другие варианты».

Один из этих вариантов — контракты «своп», когда «Нафтогаз» будет брать газ на восточной границе, а отдавать на западной, при этом отдельные операторы в Украине и Европе будут отвечать за физическую транспортировку газа.

«В таком случае эти контракты „своп" должны обеспечивать „Нафтогазу" доход, адекватный компенсации за отзыв исков в Стокгольмском арбитраже общей суммой более 12 миллиардов долларов», — размышляет Витренко.

Этот вариант, конечно, вряд ли заинтересует «Газпром», а вот другая схема, о которой сказал Витренко, может оказаться вполне рабочей и обеспечить транзит газа вообще без каких-либо долгосрочных договоров.

Речь идет о переносе точек передачи газа на границу Украина-Россия, чтобы европейские компании, а не «Газпром» заключали контракты на транзит.

То есть, по сути, речь идет о работе по европейским правилам, то есть, по системе аукционов и бронирования мощностей. Именно такая схема, как еще в октябре писала «Страна», могла бы стать реальным вариантом решения проблемы транзита.

Но пока непонятно — смогут ли ее запустить с 1 января, учитывая крайне сжатые сроки

Юго-запад страны на румынском газе и промышленность в минусе

Рядовым украинцам игры в «газовую войну» могут дорого стоить. «Могут быть проблемы с отоплением в ряде областей, в частности, Одесской, Харьковской, а также на Донбассе», — говорит Скубченко.

«На юге Одесской области вообще может быть коллапс. В случае остановки транзита перестает функционировать труба Шебилинка-Кривой Рог. Румыны уже заявили, что готовы поставлять туда газ. Дожили!», — негодует Корольчук.

К проблемам с газом готовится и Европа.

«Всю прошлую неделю дозакачивали в хранилища по 300 млн кубов в сутки. А Болгария максимально ускорилась с запуском своей нитки „Турецкого потока" — вместо начала января ее запустят уже 15 декабря. А 16 декабря местный оператор объявляет аукцион на поставки газа в сторону Румынии и Молдовы. То есть для молдаван, для которых все вообще было плохо (у них нет своих подземных хранилищ) вопрос решается, хотя, конечно, несколько дней померзнуть, может, и придется», — отмечает Марунич.

Но даже краткосрочная остановка транзита грозит резко взвинтить цены на газ в Европе — на фоне ажиотажа они могут подскочить до 400 долларов за тысячу кубов. Особенно на спотовом рынке (краткосрочных контрактов), где закупает газ Украина. То есть опять все упирается в вопрос денег, которые можно будет быстро «поднять».

Открытым в этом случае остается и вопрос тарифов на отопление и горячую воду, которые Зеленский обещал снизить на 50%. Цена на газ для населения и теплокоммунэнерго на эту зиму зафиксирована, то есть тарифы повышаться, по идее, не должны. Но и падать при таком раскладе они вряд ли будут.

А вот промышленность, которая покупает газ полностью по рыночным ценам, может сильно пострадать, что заставит предприятия повысить цены на свою продукцию и еще больше усилит спад по ряду отраслей.