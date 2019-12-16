Молдавская «кража века»: Почему никого не посадили в тюрьму, а простые граждане оказались у разбитого корыта

Плахотнюка нет, а из Филата делают героя, но расплачиваться придется всем нам.

После того как арестованного прямо в стенах парламента экс-лидера ЛДПМ Влада Филата выпустили на свободу, местные СМИ стали описывать каждое его действие, цитировать все его высказывания, как нагорную проповедь. И из-за того, что произошло превращение коррумпированного политика в медийного героя, многие растерялись.

И есть от чего. Главные подозреваемые - Шор и Плахотнюк сбежали. Причастные к делу экс-премьер Юрий Лянкэ и экс-президент НБМ Дорин Дрэгуцану по-прежнему остаются неприкасаемыми. Правительство с парламентом отмену выплаты гражданами украденного миллиарда спустили на тормозах. А новый генпрокурор заявил, что в отчетах американской компании Kroll, проводившей следствие 3 года, ничего нет о конечных бенефициарах. Такой поворот событий способен изумить кого угодно.

Что получается? У всех на глазах главные лица страны и руководители правящих партий совершили изощренное финансовое мошенничество, банки разорены, деньги исчезли. Потом наняли зарубежных детективов, заплатили им сумасшедший гонорар, а результат нулевой? И теперь все оказались у разбитого корыта?

Может быть, Шор, Плахотнюк, Филат, Лянкэ, Канду, Дрэгуцану тут ни при чем, а миллиард евро никто не похитил, не выводил в офшоры? Может, ничего такого не было, и все это нам только приснилось?

Прокуроры и судьи – соучастники преступления

Конечно, больше всего надежд связывалось с назначением нового генерального прокурора. Дело в том, что сама «кража века» разобрана журналистами, экспертами, а теперь еще и специальной парламентской комиссией до мелочей. Были также опубликованы доклады зарубежных детективов Kroll-1 и Kroll-2.

Даже если анализировать только публичную информацию, то можно сделать однозначный вывод: банковское мошенничество было совершено высшими должностными лицами страны и лидерами правящих в то время партий. Их имена названы выше, и список можно продолжить. Илан Шор предложил высокопоставленным чиновникам «инструмент» - баблопровод или машину по отмыванию миллиардов. И все вместе они создали организованное криминальное сообщество, которое нанесло государству ущерб в особо крупных размерах. Но именно этот вывод не был сделан сотрудниками генпрокуратуры, которым было поручено расследовать финансовое мошенничество. Более того, никто, начиная с ответственных работников трех лопнувших банков и НБМ, не был задержан и осужден. Влада Филата, руководителя ЛДПМ, отправили в тюрьму по обвинению в получении выгоды из влияния. Дело Илана Шора вообще не довели до конца. Он, будучи осужденным судом первой инстанции, занимался политикой и даже стал депутатом парламента. АП Кагула постоянно переносит заседания по делу бизнесмена-политика, и последний раз это произошло 9 ноября 2019 г.

Поэтому с полным правом мы можем отнести к числу участников и виновных в покрывательстве грандиозного мошенничества прокуроров и судей.

Ответят ли бывшие генпрокуроры?

Александр Стояногло, назначенный генпрокурором, распустил группу следователей, которая занималась «кражей века». «Не думаю, что у команды прокуроров и следователей есть моральное право продолжать расследование. Я не доверяю таким прокурорам», - сказал он. Будут пересмотрены также все дела по невозвратным кредитам. Экс-прокурор Кишинева Ион Дьяков сообщил, что новая команда будет состоять из «бывших». По его словам, это - «хорошие бывшие сотрудники прокуратуры, честные и проверенные временем».

Однако общество по-прежнему не получило ответ на очень важный вопрос: будут ли возбуждены дела на тех сотрудников органов прокуратуры, включая бывших генпрокуроров Гурина и Харунжена, из-за действий\бездействий которых «кража века» стала возможной, и мы сегодня вновь оказались у исходной точки?

Последует ли арест высших должностных лиц?

Ведь хорошо известно, в 2013 году по запросу Генпрокуратуры была создана секретная межведомственная рабочая группа для мониторинга ситуации в банковском секторе. Объектом особого внимания был системообразующий Banca de Economii. В команду вошли представители Генпрокуратуры, СИБ, НБМ, Национального центра по борьбе с коррупцией и др. Специалисты подготовили обширное досье и направили его руководству страны. Из материалов вытекало, что доля государства в BEM была выкуплена за счет денег самого банка. Среди тех, кому в феврале 2014 года были направлены материалы группы — президент Николае Тимофти, премьер Юрие Лянкэ, секретарь Высшего совета безопасности Алексей Барбанягрэ, спикер Игорь Корман, глава парламентской комиссии по нацбезопасности Ион Бутмалай, генпрокурор Корнелиу Гурин. Однако никто из высших руководителей государства палец о палец не ударил, чтобы пресечь масштабное мошенничество. И, как известно, Ион Бутмалай погиб при загадочных обстоятельствах, потому что намеревался организовать разоблачительную пресс-конференцию.

Если в поле зрения вновь создаваемой генпрокурором Стояногло следственной группы не будут находиться высокопоставленные государственные чиновники, политики, а также ответственные лица из силовых структур, то это будет означать только одно. А именно - честное расследование никто не собирается проводить. И общество как не узнало правду о беспорядках апреля 2009 г., так и не получит исчерпывающей информации о преступниках в высших эшелонах власти, организовавших и покрывавших кражу миллиардов.

Так чьи имена назвал отчет Kroll?

Новый генпрокурор сделал еще одно громкое заявление. По словам Александра Стояногло, в отчетах Kroll нет ничего о бенефициарах "кражи миллиарда", такого списка у него нет. «Ранее мы видели в прессе, что у нас есть отчеты Kroll -1 и Kroll -2, поэтому я подумал, что эти документы содержат точные данные. Но после заседания ВСБ я понял, что на самом деле ничего не говорится об именах бенефициаров кражи миллиарда», - резюмировал генпрокурор.

Заявление вызвало немедленную реакцию в обществе. В частности, отреагировал глава следственной комиссии парламента по «краже века» депутат Александр Слюсарь. Он утверждает, что комиссия получила от компании Kroll список конечных выгодополучателей. И это хорошо известные личности: бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, бывший премьер-министр Влад Филат и люди из его окружения, а также депутаты Марина Таубер и Регина Апостолова.

У Стояногло нет выбора

Безусловно, в отчете американской компании Kroll существует оговорка – расследование и анализ происходили на основе той информации, которая была представлена НБМ и другими соответствующими структурами. И, следовательно, выводы обусловлены изначальными данными. Но вместе с тем, представлена однозначная информация о том куда, каким фирмам по цепочке переправлялись миллиарды из банков группы ВЕМ. И это не дед Ион и баба Мария.

Конечными бенефициарами могут быть только люди, принимавшие тогда в стране все самые важные решения. А это руководители правящих в тот момент партий – Владимир Плахотнюк и Владимир Филат. Свою часть дохода «за услуги», вне всякого сомнения, получил Илан Шор, назвавший сам себя «инструментом» финансового мошенничества. Точно известны и высокопоставленные чиновники, обеспечившие реализацию преступной схемы – Юрий Лянкэ, Дорин Дрэгуцану, Корнелиу Гурин и др.

Поэтому у Александра Стояногло нет выбора. Либо он отправляет за решетку выше названных лиц, либо признает, что во всем виноваты дед Ион и баба Мария.

Заграница нам не поможет, юрисдикция преступления – Молдова

После заседания ВСБ, где вновь обсуждалась кража миллиарда, зашла речь о внешнем партнере, который сможет содействовать возврату похищенных денег. До сих пор как будто таким партнером была всем известная компания Kroll. Итог сотрудничества – из средств, направленных в офшоры, не вернулся ни один лей.

Почему? Ответ прост. Юрисдикция преступления – Молдова. Компания частных детективов не обладает полномочиями возбуждать уголовные дела, арестовывать имущество, на основании международного права преследовать преступников за границей, возвращать украденное и т.д. Все это находится в компетенции молдавских органов правопорядка и властей. За пять лет генпрокуратура не сумела установить виновных. И вот теперь создается новая группа, которая, как уверяет Стояногло, сможет это сделать.

Не пора ли признать, что птичка улетела навсегда?

Но существует фактор времени и мировая практика. Вот что, например, говорит президент фирмы Интерфор (аналогичной Kroll) из Нью-Йорка Джувал Авив, бывший военный офицер Израиля. Он утверждает, что практикуемые методы недостаточны, «для того чтобы поймать преступников, которые могут перемещать деньги с огромной скоростью, нажав всего на одну клавишу на компьютере».

«Почти в каждом случае подозреваемый хранит свои деньги, оформленными на подставное лицо в другой стране, а в ответ сыщику возражает, что у него нет денег».

Существует множество юридических препятствий, затрудняющих возврат похищенных средств. Современные финансовые мошенники тщательно изучают все лазейки в законах и особенности разных юрисдикций. Их уловки совершенствуются, так как используется опыт успешных «коллег по цеху». В общем, они знают, как оставаться неуязвимыми для преследования. И компания Kroll хорошо понимала, что вернуть деньги почти невозможно. Именно поэтому в условиях контракта оговорено, что первые деньги (60 %) из тех, что будут найдены, пойдут следователям.

И вот спустя пять лет в Молдове вновь завели речь о возврате миллиардов, ушедших в тихие налоговые гавани и необходимости привлечь партнера для возврата миллиардов. Не пора ли признать, что птичка улетела навсегда?

Правительство Кику может лишиться внешней помощи или потерять лицо

В какую-то «жвачку» превратилась и проблема выплаты украденных миллиардов гражданами. До прихода к власти и блок ACUM, и ПСРМ требовали, чтобы это несправедливое решение было отменено. Деньги должен выплачивать тот, кто их украл, и кто допустил преступную халатность, позволившую вывести средства из страны.

Однако, став премьер-министром, Майя Санду подписала соглашение с МВФ о кредитовании страны, и одним из условий получения помощи был возврат денег НБМ, то есть выплата населением украденного.

Теперь новый глава кабмина Ион Кику говорит, что правительство готовит механизм, позволяющий сократить объем выплат государства вдвое с 1,3-1,4 млрд. лей до 600-700 млн. лей. Понятно, что если новое правительство объявит о замораживании выплат или об отказе, то у него возникнут большие проблемы с МВФ. Внешнее финансирование в Молдову остановится. И страна пока не готова к такому повороту событий.

Однако рано или поздно, новой власти придется сделать выбор: либо следовать рекомендациям МВФ, либо восстановить социальную справедливость и избавить народ от выплаты украденных денег. Если новое правительство, которое ассоциируется с президентом Игорем Додоном, не пойдет на второй вариант, то оно «потеряет» лицо.

Кто на самом деле должен платить

Тем более что на самом деле сложились обстоятельства, позволяющие, например, процесс выплаты заморозить до тех пор, пока не будут установлены виновные. Этот вывод следует из данных о резервах НБМ. Так, в декабре 2013 года, до «кражи века», валютные запасы НБМ составляли 2,827 миллиарда долларов. Это был самый высокий показатель за предшествующий период. Затем валютные активы постоянно распродавались, и на конец 2015 года они составили 1 миллиард 756,8 миллиона. В настоящее время достигнут абсолютный исторический максимум - валютные резервы НБМ достигли 3 миллиардов и почти 50 миллиона долларов.

Также никто не мешает повесить бремя выплаты на тех, кто по своему статусу отвечал за ситуацию в банковском секторе, а также замешанных в деле конкретных должностных лиц. То, что произошло в банковской сфере Молдовы, на совести Национального Банка. Он получает прибыль, и может не только отказаться от процентов, но и направлять на погашение долгов собственный доход. И, в конце концов, не пора ли взыскать средства с тех, кто причастен к мошенничеству, но пребывает на свободе, а также с огромного числа бывших банковских работников группы ВЕМ? Они становились миллионерами в период «кражи века», так как владели инсайдерской информацией о падении курса молдавского лея, и, как свидетельствуют очевидцы, вывозили деньги из банков машинами. Есть и официальная информация, что все было именно так. Во время скачков курса в 2014-2015 г.г. финансовые учреждения страны получили на обмене валют прибыль более миллиарда лей. Во много раз больше обычного.

До Америки далеко

То, что произошло в Молдове, и что называют «кражей века», с точки зрения мировой практики не является чем-то необычным. Намного больше денег похищено в соседней Украине.

Первая история. Пришедшие из МВФ миллиарды нацбанк Украины переправлял в «Приватбанк» Коломойского. Оттуда через подставные фирмы средства уходили на Кипр, а после «отмывки» деньги МВФ попадали в США.

Вторая история. Ее рассказал недавно Рудольф Джулиани, адвокат президента ональда Трампа. Джулиани утверждает, что помощь США Украине в размере более 5 млрд. долларов была украдена. Причем большая часть средств пошла неправительственным организациям. А курировало процесс посольство США во главе с Мари Йованович.

В самих Соединенных Штатах в 2017 г. в аудиторской области произошло событие, сравнимое с открытием «частицы Бога» в физике. Профессор экономики штата Мичиган Марк Скидмор и его команда, используя общедоступные правительственные бухгалтерские отчеты, показали, что в недрах министерств обороны и жилищного строительства и городского развития (HUD) бесследно исчез 21 триллион долларов.

Наказание для избирателей

Может, по этому поводу в США возбуждено уголовное дело? Нет. Наоборот те данные, что использовал Марк Скидмор, исчезли из общего доступа.

Одна из немногих стран мира, которая наказала банкиров за финансовые мошенничества, - Исландия. Здесь к различным срокам тюремного заключения за денежные махинации, приведшие исландские банки к краху, осуждено 26 банкиров.

Последует ли Молдова по пути Исландии? Шансы на это почти равны нулю. В конце концов, разве граждане страны не несут ответственность за то, что привели в свое время во власть Плахотнюка и Филата? А на выборах в парламент в 2019 г. - еще и Илана Шора? Уже зная, что он был организатором мошенничества и даже осужден?

Необходимо признать, что молдавская «кража века» оказалась, в том числе, и наказанием для избирателей, которые доверяют управление государством ворам. И пока это происходит, народ будет возвращаться к разбитому корыту.

СЕРГЕЙ ТКАЧ