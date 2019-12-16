Внимание жителям Молдовы, едущим на праздники в Одессу......

Даже в дорогих гостиницах с частными парковками никто не застрахован от неприятностей – милиция в доле.

Вот нам все-таки нравится быть эдакими провидцами. Несколько лет подряд мы пишем о т ом, что в городе-герое Одесса с молдавских автомобилей вовсю скручивают номер и вымогают за их возврат деньги. Правда, чаще всего происходят эти неприятности летом.

Нас не раз упрекали в том, что мы нагнетаем обстановку, что это единичные случаи. Один самопровозглашённый молдавский политолог и вовсе договорился до того, что такого рода заметки – «заказ Москвы». Но, как выясняется, скептик посрамлен не только в профессии.

Вот, что написал на свой страничке в Фэйсбуке известный в самых разных кругах блогер Андрей Баштанник:

Что я вам имею сказать за Одессу. Если в 2019 году на всю Украину не нашлось человека, который просто «убил» бы эту историю с автомобильными номерами, то это позор всей страны. Не самый плохой отель с камерами наблюдения на парковке встречает фразой: Ой, вы идите лучше снимите номера, а то у нас тут их воруют и потом вымогают деньги.

— А милиция что?

— А что милиция? С их подачи и снимают…

Учитывая, что на новогодние праздники в Одессу ломанется молдавский честной народ, считаем своим долгом предупредить наших граждан: воровство номеров с молдавских автомобилей – живет и процветает. Этот «бизнес», как говорится «ещо не вмер». Будьте осторожны и бдительны!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ