Почему в Молдове все при любой возможности пытаются "навариться"?

Александр ЛЕУ, менеджер:

- Менталитет, наверное, такой. Людей в стране осталось мало, поэтому сильно ушлые пытаются заработать при малейшей возможности!

Лидия ПАША, филолог:

- Благодаря старшему поколению в Молдове еще сохранились хоть какие-то этические нормы поведения, общежития. А молодое поколение, увы, мы упустили и не заложили в него гуманных начал. А поскольку жизнь трудна, денег не хватает, люди стараются выгадать хоть бануцу, хоть копейку. Наживаться на детях - это ужасно!

Елена КУРЕЦКИ, менеджер:

- Можно, конечно, сказать: «Не мы такие, жизнь такая», но это будет неправдой. Именно мы в Молдове такие - нам надо навариться любыми средствами. Я думаю, это национальная черта.

Владислав БУГА, агент по туризму:

- Потому что, во-первых, это легко. Во-вторых, тебя не накажут. сложно доказать, особенно, если адвокат хороший. В-третьих, таков наш молдавский менталитет...

Алина ЧОБАНУ, инструктор по йоге:

- Люди у нас бедно живут, каждый старается, как может. Рассчитывать могут только на себя. К тому же, действуют по принципу: «лучше я наварюсь, чем на мне».

Татьяна БУРЛЯ, менеджер:

- Совершенно верно, тоже всегда обращаю на это внимание. Урвать хотят сразу, без промедления. А почему — это уже комплекс: менталитет, воспитание, осознание того, что перспектив в стране нет, поэтому надо заработать здесь и сейчас, не упустив ни одного шанса, а также незащищенность государством и так далее.