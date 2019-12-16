«Вы всю жизнь работали на другую страну!»: Как работодатели вместе с государством обеспечили жителям Молдовы нищую старость

Зачастую работодатели совершают различные махинации, а работник ничего не знает.

Статья Леонида Рябкова «Те, кто жалуется на маленькую пенсию в Молдове - сами виноваты!», что неудивительно, вызвало острую реакцию читателей. Публикуем часть их откликов к статье.

Наталья:

Не мы виноваты, что когда приходишь работать в частные структуры, то все как один пишут тебе «минималку», а еще пару тысяч «налом». Все. Не нравится? Пошел вон и следующий. Это везде так. Они, эти горе-бизнесмены, никак не нажрутся. Надо создать анонимный телефон, чтобы можно было звонить и закладывать своих работодателей и, чтобы после проверок их в тюрьмы сажали иначе это будет еще лет 100. Другой вариант - сделать «минималку» хотя бы 5000 леев. Почему государство это не делает? Ведь все знают про наших воров-бизнесменов. Знают и бездействуют и только людей обвиняют что взносы за них минимально платили.

Маленькая пенсия:

Тем, у кого нет стажа 33 года, не стоит повышать пенсии 2 раза в год. Я проработала 45 лет. У меня хорошая пенсия, но мне не будут ее повышать, а повысят моим знакомым, у которых только 20 лет стажа. Они сидели на печке с детьми и жили на сдаваемые в аренду квартиры. А я работала, таскала ребенка с 2 лет в садик и должна радоваться подачкам, которые им дает государство. И помощь за отопление, и денежные компенсации к праздникам. Какое гуманное государство! Таким бездельникам и тунеядцам надо было работать, платить налоги и думать, а какая будет пенсия на старости лет.

Надежда:

Несправедливости в начислении пенсии много, особенно у тех, у кого основной стаж в советское время! Я знаю женщину, у которой трудовой стаж, вдумайтесь, 51 год! А пенсия сейчас 1750 леев! Да еще в собесе, когда она пошла спросить, почему так мало, ей молодая барышня имела наглость ответить, что она всю жизнь работала на чужую страну! Но тогда мы платили налоги как положено, и с них строились дороги, школы, детсады, которые стоят и сейчас! А в наше время зарплаты зачастую в конвертах и ходим с протянутой рукой по миру, и дают нам более порядочные страны-кто на дороги, кто на школы, кто на больницы! Стыдно что дожили до таких кошмарных времен, стыдно и позорно!

Хахаха:

А люди работали у частников, которые что хотели, то и вертели в трудовых книжках. Работник даже не подозревал, что его несколько раз принимали,увольняли и опять принимали на самые низкооплачиваемые должности с окладом в 500 леев и также отчисляли в соцфонд по минималке, вот так делают в частных фирмах. Мне показали мою зарплату, которую писали, когда я пошла оформлять пенсию, в конце закрылся и уволил по статье собственное желание, хотя фирма закрылась,У частника работают люди чаще предпенсионного возраста и там с ними мутят как хотят. При приеме говорят одно, а в итоге полное надувательство со словами: «вас тут никто не держит, куда идти человеку, которому два дня до пенсии» Бардак в этом королевстве кривых зеркал, а проверяющих выше крыши.

ПАВЕЛ МУНТЯН