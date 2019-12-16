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Экономика
В Молдове запустили электронный сервис для оплаты налогов онлайн
16.12.2019

В Молдове запустили новую электронную услугу для граждан. Физические лица смогут оплачивать налоги и сборы онлайн, через специальный сервис MPay. Cистема работает в рамках “одного окна”, все необходимые сборы можно будет оплатить в одной фактуре, сообщает Государственная налоговая служба.

В налоговой надеются, что данное нововведение существенно сократит время граждан на выполнение данной процедуры, и поможет оперативнее исправлять неточности и ошибки.

В едином расчетном окне не нужно будет дополнительно указывать реквизиты государственных учреждений, в которые переводится средства в уплату налога. Услуга автоматически будет распределять выплаты по учреждениям.

Сервис уже доступен на сайте государственной налоговой службы, в специальном разделе. Для использования, необходимо ввести свои паспортные данные (только идентификационный номер) и авторизоваться. указанный в паспорте, и нажать на кнопку Autorizare. Затем налогоплательщикам остается только выбрать классификацию налога и указать вносимую сумму в леях.


 
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